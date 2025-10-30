Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Divlje pčele Dosje Jarak Život na vagi Tajkun 2 Farma Sjene prošlosti Ljubav je na selu Večera za 5 RTL Danas RTL Direkt
TV raspored Extra video
Život na vagi FON Farma Sjene prošlosti Ljubav je na selu
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Život na vagi

Dominikova iskrena ispovijest uoči finala 'Života na vagi': 'Ovaj cijeli proces je izvukao puno lošeg iz mene'

Tijekom posljednjeg, iscrpljujućeg treninga osmišljenog kao igra s kockicama, Dominik je došao do točke pucanja. Suočen s vježbom koju je smatrao neizvedivom u zadanom vremenu, njegova uobičajena fasada nepobjedivosti je popustila

RTL.hr
30.10.2025 07:00

"Dobio sam najtežu loptu, preda mnom je najteži posao i ne mogu, jednostavno ne mogu", priznao je, vidno frustriran.

Ta ga je nemoć, kako je kasnije otkrio, potpuno izbacila iz takta. "Poznavajući mene, sve što ne mogu me jako frustrira. Mislim da je to Edo jako dobro primijetio", rekao je Dominik, svjestan da je njegov slom bio simptom puno dubljeg, unutarnjeg konflikta - borbe s vlastitim nerealnim očekivanjima.

Upravo je taj trenutak ranjivosti trener Edo iskoristio za jedan od najvažnijih razgovora u sezoni. Upitao je Dominika je li za njega ovo bio samo proces skidanja kilograma ili istinska transformacija.

"I jedno i drugo", odgovorio je Dominik, započevši duboku introspekciju. "Transformacija se sigurno dogodila. Naučio sam mnoge stvari, osobito na nekakvim emocionalnim razinama. U međuljudskim odnosima sada imam nekakva nova oružja."

Edo i Dominik, Život na vagi
Edo i Dominik, Život na vagi FOTO: RTL

No, najvrjednija lekcija nije bila o vježbanju ili prehrani. Na Edino pitanje što je najvrijednije što nosi sa sobom iz showa, Dominik je zastao i izgovorio rečenicu koja sažima bit njegove borbe.

"Jedna misao, a to je da ne moram biti savršen", rekao je tiho, ali sigurno. "I da kao najgora verzija sebe, imat ću u tome nekoga tko će me voljeti. Evo, to je ta misao."

"Svjestan sam da, iako nisam savršen, mogu dobiti ljubav i podršku, osobito onih ljudi koji su mi najbitniji, a to su moji doma", povjerio se treneru.

Dominik je hrabro priznao da proces nije iz njega izvukao samo ono najbolje. "Ovaj cijeli proces je izvukao jako lošeg iz mene. Isto tako kao i dobro, tako i loše", rekao je, dodavši da je ključno naučiti živjeti sa spoznajom da nisi savršen.

Dominik, Život na vagi
Dominik, Život na vagi FOTO: RTL

Upravo to suočavanje s vlastitom tamom dovelo ga je do konačnog zaključka. "Rekao bih da je show napravio dobrog čovjeka od mene. Neću reći boljeg, ali sigurno je nadogradio neke stvari. Čovjek sam, grešan sam. Nisam savršen... i u redu je biti nesavršen."

Dok se natjecanje bliži kraju, a borba za pobjedu postaje sve neizvjesnija, čini se da je Dominik svoju najveću pobjedu već odnio. Njegov put nije bio samo skidanje kilograma, već skidanje teškog tereta očekivanja i pronalaženje slobode u vlastitoj nesavršenosti. To je lekcija koja vrijedi više od bilo koje nagrade i koju, kako je sam rekao, nosi sa sobom do kraja života.

Finale 'Života na vagi' gledajte uživo u petak, 31.10. na RTL-u ili platformi Voyo.

POGLEDAJTE BONUS VIDEO OD 'ŽIVOTA NA VAGI':

dominik život na vagi
Život na vagi

Edo u dosad najemotivnijem izdanju uputio zahvalu svojim kolegicama: 'Obogatile ste me na mnogo načina'

Život na vagi

Jesu li ovo najemotivniji trenuci sezone 'Života na vagi'? Domagoj se zahvalio i rasplakao pred trenerom

Moglo bi te zanimati

Nakon dva sata i 19 minuta, Nena odnijela pobjedu u posljednjem izazovu 'Života na vagi'!

Zvone i Dominik napokon suočeni, pogledajte što su si rekli nakon strateškog izbacivanja: 'Da me se nisi tad riješio...'

Dominik iz 'Života na vagi' šokirao priznanjem: 'Pobjeda mi je 100% sigurna'

Emotivni susret Mare i Kate u finalnom tjednu 'Života na vagi': 'Znam koliko je žalila za mnom'

Vratili se stari kandidati 'Života na vagi'! Jesu li podrška ili nova prijetnja?

Počeo finalni tjedan 'Života na vagi', kandidati u strahu od iznenađenja: 'Nitko nije otpisan!'