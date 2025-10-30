Dominikova iskrena ispovijest uoči finala 'Života na vagi': 'Ovaj cijeli proces je izvukao puno lošeg iz mene'

Tijekom posljednjeg, iscrpljujućeg treninga osmišljenog kao igra s kockicama, Dominik je došao do točke pucanja. Suočen s vježbom koju je smatrao neizvedivom u zadanom vremenu, njegova uobičajena fasada nepobjedivosti je popustila

"Dobio sam najtežu loptu, preda mnom je najteži posao i ne mogu, jednostavno ne mogu", priznao je, vidno frustriran. Ta ga je nemoć, kako je kasnije otkrio, potpuno izbacila iz takta. "Poznavajući mene, sve što ne mogu me jako frustrira. Mislim da je to Edo jako dobro primijetio", rekao je Dominik, svjestan da je njegov slom bio simptom puno dubljeg, unutarnjeg konflikta - borbe s vlastitim nerealnim očekivanjima. Upravo je taj trenutak ranjivosti trener Edo iskoristio za jedan od najvažnijih razgovora u sezoni. Upitao je Dominika je li za njega ovo bio samo proces skidanja kilograma ili istinska transformacija. "I jedno i drugo", odgovorio je Dominik, započevši duboku introspekciju. "Transformacija se sigurno dogodila. Naučio sam mnoge stvari, osobito na nekakvim emocionalnim razinama. U međuljudskim odnosima sada imam nekakva nova oružja."

icon-expand Edo i Dominik, Život na vagi FOTO: RTL

No, najvrjednija lekcija nije bila o vježbanju ili prehrani. Na Edino pitanje što je najvrijednije što nosi sa sobom iz showa, Dominik je zastao i izgovorio rečenicu koja sažima bit njegove borbe. "Jedna misao, a to je da ne moram biti savršen", rekao je tiho, ali sigurno. "I da kao najgora verzija sebe, imat ću u tome nekoga tko će me voljeti. Evo, to je ta misao." "Svjestan sam da, iako nisam savršen, mogu dobiti ljubav i podršku, osobito onih ljudi koji su mi najbitniji, a to su moji doma", povjerio se treneru. Dominik je hrabro priznao da proces nije iz njega izvukao samo ono najbolje. "Ovaj cijeli proces je izvukao jako lošeg iz mene. Isto tako kao i dobro, tako i loše", rekao je, dodavši da je ključno naučiti živjeti sa spoznajom da nisi savršen.

icon-expand Dominik, Život na vagi FOTO: RTL

Upravo to suočavanje s vlastitom tamom dovelo ga je do konačnog zaključka. "Rekao bih da je show napravio dobrog čovjeka od mene. Neću reći boljeg, ali sigurno je nadogradio neke stvari. Čovjek sam, grešan sam. Nisam savršen... i u redu je biti nesavršen." Dok se natjecanje bliži kraju, a borba za pobjedu postaje sve neizvjesnija, čini se da je Dominik svoju najveću pobjedu već odnio. Njegov put nije bio samo skidanje kilograma, već skidanje teškog tereta očekivanja i pronalaženje slobode u vlastitoj nesavršenosti. To je lekcija koja vrijedi više od bilo koje nagrade i koju, kako je sam rekao, nosi sa sobom do kraja života. Finale 'Života na vagi' gledajte uživo u petak, 31.10. na RTL-u ili platformi Voyo.

