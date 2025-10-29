Dominikova strateška predaja na posljednjem izazovu? 'Nemam se za što boriti'

Uz podršku bivših kandidata koji su se vratili unijeti novu energiju, pred petero finalista postavljen je zadatak koji testira granice fizičke izdržljivosti, ali prije svega, mentalne snage

Svaki natjecatelj morao je držati uže na čijem se drugom kraju nalazila košara. U tu košaru su im, u intervalima od tri minute, njihovi prijatelji i bivši suparnici dodavali teret – utege koji su simbolizirali točnu kilažu koju su gubili iz ciklusa u ciklus. "Ovo je igra izdržljivosti, igra snage, ali najviše od svega mentalne čvrstoće", objasnio je trener Edo, naglašavajući psihološku težinu zadatka.

Ulog nije mogao biti veći. Pobjedniku izazova na posljednjem će se vaganju osvojeni postotak utrostručiti, što je ogromna prednost koja može biti presudna za ulazak u samo finale. Svi su imali šansu, a motivacija je bila na vrhuncu. Svi, osim možda jednog.

Među natjecateljima se našao i Dominik, vlasnik zlatne ulaznice koja mu je već osigurala mjesto u finalu. Iako je njegova nagrada neprenosiva, odlučio je sudjelovati u izazovu, no njegova borba bila je drugačija od ostalih. Dok su se Mare, Nena, Ante i Domagoj borili za svoju budućnost u showu, Dominik se borio s vlastitim mislima. Nakon iscrpljujućih 70 minuta, tijekom kojih je držao desetke kilograma koje je izgubio, Dominik je prvi ispustio uže. Njegova odluka iznenadila je mnoge, no on je imao jasan razlog. "Kad se nemam za što boriti, kužiš?" objasnio je svom pomagaču Galli. Svjestan da pobjedom ne može pomoći ni sebi ni drugima, odlučio je sačuvati snagu i pružiti podršku onima kojima je pobjeda bila potrebnija.

"Vjerujem da sam u ovom procesu jako puno pomogao svojim bivšim suigračima. Bez obzira što sam pustio ovaj teret, ja vjerujem u Nenu. Vjerujem da ona može pobijediti i donijeti sebi pobjedu", izjavio je Dominik nakon odustajanja, pokazavši veliko sportsko srce i čestitavši Mari i Anti na nevjerojatnoj snazi. Dominikovim odustajanjem borba za ključnu prednost u finalu se zaoštrila. Ostali natjecatelji nastavili su svoju nadljudsku bitku s kilogramima, a pitanje tko će izdržati najduže i osigurati si mirniji ulazak u finale ostalo je visjeti u zraku. Finale 'Života na vagi' gledajte uživo u petak, 31.10. od 20.15 na RTL-u ili platformi Voyo.

