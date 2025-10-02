Emisije
Život na vagi

Dominikova supruga tijekom emotivnog susreta s djecom priznala: 'Stiže peta bebica'

Dominik je zagrlio svoju suprugu i djecu, a ona mu je otkrila nešto što ih je oboje nasmijalo: "Glavna informacija - jedno je za promjenu!"

02.10.2025 22:30

"Glavna informacija - jedno je za promjenu! Znali smo da sam trudna, ali nismo još potvrdili s prvim pregledom. Tako da, da - stiže peta bebica. Kao iznenađenje. Netko mršavi, netko se goji", rekla je Dominikova supruga. Dok se Dominik igrao sa svojim sinčićem i radio akrobacije koje su izmamile osmijeh, supruga je priznala: "Vidjeti ponovo kako ih baca i radi akrobacije, to mi ispunjava srce." 

Dominik, vidno emotivan, priznao je koliko mu je ova obiteljska interakcija i bila potrebna: "Napunio sam baterije." No koliko god je susret bio dirljiv, toliko je i rastanak bio težak. Supruga je svjesna gdje je i zašto je tu, ali priznaje. sada će biti teže: "Znam gdje je, znam zašto je tu, ali mislim da će klincima biti sada puno teže. Taj rastanak..." Na odlasku mu je poručila samo jedno: "Vidimo se za mjesec i pol dana". 

Novu sezonu 'Života na vagi' gledajte od ponedjeljka do petka u 21.15 na RTL-u ili 24 sata prije prikazivanja na televiziji na platformi Voyo.

dominik život na vagi voyo
Život na vagi

'Nisi me slušao': Marija iz 'Života na vagi' ocu priznala sve što ju je tištilo od djetinjstva

Život na vagi

Emotivan susret Kate i kćeri Luce nikoga nije ostavio ravnodušnim: 'Kad sam vidjela da je toliko tužna, malo me je poljuljalo'

