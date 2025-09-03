Emisije
Život na vagi

Došao je taj trenutak! Edo i Mirna podijelili kandidate. Pogledajte tko je u plavom, a tko u crvenom timu!

U 'Životu na vagi' došao je trenutak koji uvijek donosi novu dozu uzbuđenja i taktike. Trener Edo i trenerica Mirna formirali su timove za nastavak natjecanja, a svaki kandidat od sada brani svoju boju

RTL.hr
03.09.2025 22:45

"Pratili smo naše natjecatelje od početka. Došao je trenutak da se podijelimo u timove. Došli ste ovdje, između ostalog, i da branite boje svojih timova", rekao je Edo.

Mirna i Edo, Život na vagi
Mirna i Edo, Život na vagi FOTO: RTL

PLAVI TIM (trenerica Mirna): Zvonimir, Ema, Zoran, Ivica, Ante, Tamara, Marija, Katarina i Josipa.

Plavi tim, Život na vagi
Plavi tim, Život na vagi FOTO: RTL

CRVENI TIM (trener Edo): Dominik, Ana, Snežana, Nena, Ivana, Antonija, Domagoj, Ivan i Dubravko.

Crveni tim, Život na vagi
Crveni tim, Život na vagi FOTO: RTL

Novu sezonu 'Života na vagi' gledajte od ponedjeljka do petka u 21.15 na RTL-u ili 24 sata prije prikazivanja na televiziji na platformi Voyo.

edo mirna život na vagi timovi plavi tim crveni tim
Život na vagi

U tjedan dana pojeli 35 kilograma brašna, 25 kilograma šećera i čak 19 litara ulja!

