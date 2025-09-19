Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Život na vagi Tajkun 2 Farma Sjene prošlosti Ljubav je na selu Večera za 5 RTL Danas RTL Direkt
TV raspored Extra video
Život na vagi FON Farma Sjene prošlosti Ljubav je na selu
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Život na vagi

Drama na snimanju 'Života na vagi': Domagoj se srušio na tlo, čulo se pucketanje koljena

Napeta scena u ovotjednom izazovu završila je bolnim padom i šokom za cijeli tim. Domagoj je uz jauke pao na tlo, a njegovi suigrači tvrde da se jasno čulo pucketanje koljena. Liječnici su odmah pozvani na teren

RTL.hr
19.09.2025 22:00

Taman kad su svi pomislili da ništa ne može uzdrmati ritam crvenog tima dogodio se šok! U ovotjednom fizički zahtjevnom izazovu, u kojem su kandidati morali vući palete uzbrdo i testirati granice izdržljivosti, došlo je do neočekivanog preokreta. Domagoj, jedan od najizdržljivijih i najmotiviranijih kandidata ove sezone, iznenada je zastao i uhvatio se za koljeno. "Propalo mi je koljeno", rekao je kroz bol, a već u sljedećem trenutku pao je na tlo. Dominik, njegov bliski prijatelj iz tima, odmah je reagirao: "Cure kažu da se čulo da je nešto puklo, i od tad više nije mogao stati. Pretpostavljam da je tu kraj."

Domagoj, Život na vagi
Domagoj, Život na vagi FOTO: RTL

Pozvani su liječnici kako bi procijenili ozbiljnost ozljede. Atmosfera je u trenu postala teška, a Domagoj, koji je do sada dominirao na vaganjima i izazovima, samo je tiho rekao: "Boli brutalno." Kako će se situacija dalje razviti, i hoće li ova ozljeda značiti kraj puta za jednog od favorita ostaje za vidjeti.

Novu sezonu 'Života na vagi' gledajte od ponedjeljka do petka u 21.15 na RTL-u ili 24 sata prije prikazivanja na televiziji na platformi Voyo.

domagoj život na vagi
Život na vagi

Domagoja odvodi Hitna, svi strepe, je li ovo njegov kraj u showu? 'Nije mogao niti prstima pomicati'

Život na vagi

Trenerica izgubila strpljenje, kandidati optužili Ivana za varanje: 'Ne igraj prljavo ili ide diskvalifikacija!'

Moglo bi te zanimati

Prvim Ivičinom odustajanjem iz 'Života na vagi' trener Edo je bio šokiran, a evo što sada kaže!

Snažna poruka! Trener Edo ponosan na svoj crveni tim: 'Oni su mi poklonili povjerenje, a ja njima strpljenje'

Skandal na pontonu - crveni i plavi na rubu sukoba! 'Galla, ne igraj prljavo!

Trenerica Mirna iz 'Života na vagi' objavila fotku iz doba kada je imala višak kilograma: 'Bilo me sram slikati se, a trenirala sam dva puta dnevno!'

Ivica nakon odustajanja iz showa za RTL.hr: 'Meni 'Život na vagi' nije stao, nastavljam ga doma'

Mirna o lošim rezultatima na vagi: 'Pitam se jesu li oni uopće išta radili'