Drama na snimanju 'Života na vagi': Domagoj se srušio na tlo, čulo se pucketanje koljena

Taman kad su svi pomislili da ništa ne može uzdrmati ritam crvenog tima dogodio se šok! U ovotjednom fizički zahtjevnom izazovu, u kojem su kandidati morali vući palete uzbrdo i testirati granice izdržljivosti, došlo je do neočekivanog preokreta. Domagoj, jedan od najizdržljivijih i najmotiviranijih kandidata ove sezone, iznenada je zastao i uhvatio se za koljeno. "Propalo mi je koljeno", rekao je kroz bol, a već u sljedećem trenutku pao je na tlo. Dominik, njegov bliski prijatelj iz tima, odmah je reagirao: "Cure kažu da se čulo da je nešto puklo, i od tad više nije mogao stati. Pretpostavljam da je tu kraj."

Pozvani su liječnici kako bi procijenili ozbiljnost ozljede. Atmosfera je u trenu postala teška, a Domagoj, koji je do sada dominirao na vaganjima i izazovima, samo je tiho rekao: "Boli brutalno." Kako će se situacija dalje razviti, i hoće li ova ozljeda značiti kraj puta za jednog od favorita ostaje za vidjeti.

