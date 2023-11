Drama nakon izazova, plavci nikako na zelenu granu: 'Ispao je sebičan'

Onaj tko pobijedi u plavom timu, taj osvaja vrijednu nagradu, a to je videopoziv s bližnjima. Kako je Jure Dundović ovaj tjedan poprilično loše, što ističu njegovi članovi tima, prvotni je dogovor bio da se Juri prepusti pobjeda. Žarko želi čuti svoju suprugu i posinka, što će mu, siguran je u to, dati motivaciju za dalje. Tijekom izazova Nina je primijetila kako Martin oduzima prednost Juri te ju je to jako naljutilo. Potom je ona krenula jako. Plavi tim kasnije je razgovarao o tom izazovu.

"Nisam znala da su se Jure i Martin dogovorili da će se boriti jedan protiv drugoga. Želim se ispričati zbog svoje reakcije jer baš mi je danas bilo stalo da se ispoštuje dogovor iako je to između njih dvoje. Ako su oni sebi okej, tko sam ja da se miješam", rekla je Nina.

"Realno, Martin je htio popustiti i koliko god bi meni dobrodošao poziv s obitelji smatram da će i njemu dobro doći", rekao je Jure.

U prijevodu, Nina je nagradu htjela prepustiti Juri, ali ju je na kraju osvojio Martin jer je bio najbrži.

"Čini se da u našem plavom timu uvijek dođe do nedostatka komunikacije, dečki vole previše pričati, a čini se da najviše vole pričati kada su sami", rekla je Nina.

"Vjerujem da naš dogovor ne bi trebao smetati timu, ali trebali smo to nagovijestiti pa bi i drugi onda dali malo više od sebe", rekao je Martin.

