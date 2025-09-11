Emisije
Život na vagi

Drama nakon izazova 'Života na vagi'! Tamara završila u rukama hitne, Zvonimir: 'Da mogu vratiti vrijeme, spasio bih je'

Tijekom izazova došlo je do ozbiljne ozljede, Tamara je završila u suzama, s jakim bolovima u ramenu. 'Mislila sam da je pukao mišić', rekla je kroz plač

RTL.hr
11.09.2025 21:55

Naizgled rutinska natjecateljska igra završila je ozbiljnom ozljedom zbog koje je morala intervenirati hitna pomoć. "Uhvatila me panika, bol je bila nemoguća. Mislila sam da je ruka pukla, mišić pukao...", rekla je Tamara, držeći se za rame i vidno uzrujana. Suze, strah i neizvjesnost zavladali su dok su natjecatelji i treneri promatrali što se događa. Njezin kolega Zvonimir, koji je bio dio istog izazova, emotivno je komentirao: "Da mogu vratiti vrijeme, spasio bih je."

Tamara, Život na vagi
Tamara, Život na vagi FOTO: RTL

Antonija je komentirala situaciju s dozom razočaranja: "Tamara je znala da je boli. Mogla je reći, mogla je stati. I evo što se dogodilo na kraju izazova. Nije ovo bilo potrebno." Treneri i medicinski tim brzo su reagirali, a natjecatelji su ponovno podsjećeni koliko je tanka linija između odlučnosti i neodgovornosti prema vlastitom tijelu.

Novu sezonu 'Života na vagi' gledajte od ponedjeljka do petka u 21.15 na RTL-u ili 24 sata prije prikazivanja na televiziji na platformi Voyo.

