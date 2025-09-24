Drama u kući 'Života na vagi': 'Ako ste mislili da će ovo ostati tajna, prevarili ste se!'

Poluprazna boca vina, sumnje, šutnja i optužbe. Edo i Mirna sazvali su krizni sastanak nakon što je u kampu otkriven alkohol. Kandidati gledaju u pod, ali pogledi sve govore...

U trenucima kada su kilogrami u fokusu, disciplina najvažnija, a timska pravila sveta, u kući 'Života na vagi' dogodilo se ono što nitko nije očekivao. Mirna i Edo u večernjem su obilasku pronašli polupraznu bocu vina. I to ne bilo gdje, već u samom kampu gdje natjecatelji treniraju, uče i pokušavaju promijeniti svoje živote. "Ovo je tema koju treba adresirati što prije dok ne izmakne kontroli", izjavila je Mirna, okupljajući sve natjecatelje. Uz nju je stajao Edo s bocom u ruci, nijem dokaz nečije nesmotrene odluke. "Ako ste mislili da će ovo ostati u tajnosti, e pa prevarili ste se", nastavila je Mirna dok su kandidati u tišini gledali prema podu.

Mirna i Edo, Život na vagi FOTO: RTL

Edo je podigao bocu vina i bez okolišanja upitao: "Ova boca je poluprazna, i pronađena je u kampu 'Života na vagi'. Ima li netko potrebu objasniti ovu bocu?" Tišina. Nitko se nije javio. Treneri nisu skrivali razočaranje, ali ono što je uslijedilo još je više podiglo tenzije. "Očekivala sam da će se javiti krivac", rekla je Mirna. "Još ne znam tko je bio začetnik tog partija, ali ako mislite da nas možete prevariti, nećete." Katarina je, u karakteristično iskrenom tonu, izjavila: "Znam tko je, ali neću reći."

Ana, Život na vagi FOTO: RTL

Dominik je bio direktan: "To što nitko nije imao komentar pokazuje da neki ljudi nemaju hrabrosti priznati. Grade svoj ego i karakter na lažima." A Ivan? Nije mogao prešutjeti. "Gledam prema Zvonimiru, prema Ani, prema Neni... baš su bili ludi na bazenu, plesali su, pjevali su cajkuše", rekao je u kameru, ne skrivajući koga sumnjiči. Ipak, ni jedno ime nije izgovoreno naglas, barem ne pred svima. I dok se sumnje zgušnjavaju, atmosfera u timu puca po šavovima. Je li u pitanju samo čašica viška ili mnogo dublji problem s iskrenošću i timskim duhom?

Ivan i Zvone, Život na vagi FOTO: RTL