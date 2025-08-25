Emisije
Život na vagi

Druženje koje je uljepšalo dan! Alina i Marija iz 'Života na vagi' uživale u zajedničkim trenutcima

Alina i Marija iz 'Života na vagi' razveselile pratitelje zajedničkim izdanjem

RTL.hr
25.08.2025 10:57

Bivše kandidatkinje 'Života na vagi' Alina i Marija zajedno su pozirale ispred hotela Esplanade u Zagrebu. "Ekipa na okupu = recept za dobar dan", poručila je Marija u opisu objave.

Alina, Marija, Život na vagi
Alina, Marija, Život na vagi FOTO: Instagram

Inače, Marija je u show ušla sa 163,1 kilogram, a na posljednjem vaganju imala je 104,8 kilograma. Impresivnu transformaciju je nastavila i vani.

Alina, Marija, Život na vagi
Alina, Marija, Život na vagi FOTO: Instagram

Alina je pobjednica prošle sezone 'Života na vagi'. Ona ne samo da održava kilažu iz finala, već je u potpunosti usvojila sve zdrave navike koje je naučila. Na Instagramu je i kako je u tome uspjela. Pratitelji su joj postavili pitanje o tome kako održava svoju kilažu. "Šetam. Dnevni prosjek mi je obično 18.000 koraka. I naravno, pazim na prehranu jer je to najbitnija stavka. Koliko god si aktivan, ako unosiš više nego trošiš, džabe su ti potezi", naglasila je.

Otkrila je kako uvijek varira u pet kilograma, ali da je i dalje u svemu jako ustrajna.

Novu sezonu 'Života na vagi' gledajte 1. rujna u 21.15 na RTL-u ili 24 sata prije prikazivanja na televiziji na platformi Voyo.

