Dubravko (58) u 'Životu na vagi': 'U ovim godinama rijetko tko bi se odlučio na ovo'

Dubravko (58) iz Karlovca možda je najiskusniji natjecatelj ove sezone 'Života na vagi' , ali je svakako jedan od najzabavnijih. "Realno, sa šest banki ne možeš više razmišljati o porodici. Razmišljat ćeš samo o sebi, da što bezbolnije dođeš do te zadnje točke", izjavio je. Nekoć je s ljubavlju pripremao pizze, ali danas priznaje da zbog kilaže više ne može raditi posao koji ga je ispunjavao. Kad je stao na vagu, brojka je pokazala 162,6 kilograma , no on je već ranije krenuo sa svojom promjenom.

"Smršavio sam već skoro 7 kila", rekao je s ponosom. Dubravko ne gubi ni humor ni energiju. Za sebe kaže da u ogledalu vidi "objektivne slabosti, subjektivne poteškoće i nagomilane zalihe", ali sada je odlučan sve to mijenjati. "U ovim godinama rijetko tko bi se odlučio na ovo", dodao je. Za njega je ova avantura put prema zdravijem i laganijem životu.

