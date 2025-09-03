Dubravko (58) u 'Životu na vagi': 'U ovim godinama rijetko tko bi se odlučio na ovo'

Dubravko (58) iz Karlovca možda je najiskusniji natjecatelj ove sezone 'Života na vagi', ali je svakako jedan od najzabavnijih. "Realno, sa šest banki ne možeš više razmišljati o porodici. Razmišljat ćeš samo o sebi, da što bezbolnije dođeš do te zadnje točke", izjavio je. Nekoć je s ljubavlju pripremao pizze, ali danas priznaje da zbog kilaže više ne može raditi posao koji ga je ispunjavao. Kad je stao na vagu, brojka je pokazala 162,6 kilograma, no on je već ranije krenuo sa svojom promjenom.
"Smršavio sam već skoro 7 kila", rekao je s ponosom. Dubravko ne gubi ni humor ni energiju. Za sebe kaže da u ogledalu vidi "objektivne slabosti, subjektivne poteškoće i nagomilane zalihe", ali sada je odlučan sve to mijenjati. "U ovim godinama rijetko tko bi se odlučio na ovo", dodao je. Za njega je ova avantura put prema zdravijem i laganijem životu.
