Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Dosje Jarak Život na vagi Tajkun 2 Farma Sjene prošlosti Ljubav je na selu Večera za 5 RTL Danas RTL Direkt
TV raspored Extra video
Život na vagi FON Farma Sjene prošlosti Ljubav je na selu
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Život na vagi

Dubravko šokirao sa sjajnim rezultatom na vagi: 'Ljudi, kakva janjetina! Ne znam s čime ovo usporediti!'

Voditeljica Antonija Blaće pozvala je Dubravka na vagu kao 'mladog gospodina', a on je, u svom stilu, zakoračio sa smiješkom. Malo tko je očekivao ono što je uslijedilo

RTL.hr
06.10.2025 22:15

Nakon što je na prošlom vaganju težio 141,2 kilograma, vaga je pokazala nevjerojatnih 137,6 kilograma. U studiju je nastao muk, a zatim oduševljenje. Dubravko je izgubio čak 3,6 kilograma, što je u postotku iznosilo fantastičnih 2,5 posto – daleko najbolji rezultat večeri. 

Reakcije su bile neprocjenjive. Kapetan crvenog tima, Dominik, koji je i sam poznat po marljivosti, u nevjerici se obratio Dubravku: "Moraš me naučiti kako se skidaju te kile." 

Dubravko mu je, naravno, uzvratio u svom duhovitom stilu: "Kad dođeš u ove godine, bit će ti jasno." Njegov uspjeh bio je toliko nevjerojatan da ga je i sam slikovito opisao, izazvavši smijeh kod svih prisutnih: "Ovo je poslastica. Ljudi, kakva janjetina! Ne znam s čime usporediti." 

Trener Edo Mehmedović nije krio iznenađenje, ali ni divljenje. "Dubravko bi mogao biti u kategoriji jednog od najvećih iznenađenja u ovoj sezoni", izjavio je, prisjećajući se njegovih prvih, nešto težih treninga. "Potpuno neočekivano da je došao ovako daleko." Analiza grafikona njegova puta u showu otkrila je fascinantan podatak. Unatoč povremenim pritužbama na težinu vježbi, Dubravkov gubitak kilograma bio je najstabilniji od svih kandidata. "Koliko je kuknjave bilo? 'Ne mogu ja ovo', a zapravo je najbliži sredini i cijelo vrijeme skoro isto", primijetila je Antonija. To je bio jasan dokaz da je Dubravko pravi primjer kako "tiha voda brege dere".

Dubravko, Život na vagi
Dubravko, Život na vagi FOTO: RTL

Netom prije vaganja, razgovor je skrenuo i na Dubravkov privatni život. Nakon što su kandidati vidjeli svoje fotografije obrađene umjetnom inteligencijom, na kojima izgledaju znatno mlađe, Dubravko se našalio: "Rekao sam da ću to staviti na oglas za ženu." Iako je priznao da se nakon dugo vremena samoće navikao na takav život i da mu je teško prihvatiti nekoga novog, ipak je ostavio vrata otvorena za ljubav. "Ja sam takav kakav jesam. Možda se to nekome svidi. Imam emocije koje se na meni vide. Dosta sam pozitivna osoba. Možda se netko dopadne i možda stvarno nađem neku srodnu dušu", iskreno je rekao. Iako je večer završila tužnim oproštajem od Zorana, koji je zbog zdravstvenih problema i uzimanja antibiotika jedini dobio na težini, Dubravkov je rezultat unio tračak nade i optimizma. Njegov uspjeh nije samo osobna pobjeda; to je podsjetnik svima da se najveći borci ponekad kriju tamo gdje se najmanje nadamo i da se predanost i ispravan rad na kraju uvijek vide na vagi. "Vidi se da nisam došao ovdje zezati se, nego baš odraditi ono koliko mogu do kraja da si sredim taj život", zaključio je junak večeri.

Novu sezonu 'Života na vagi' gledajte od ponedjeljka do petka u 21.15 na RTL-u ili 24 sata prije prikazivanja na televiziji na platformi Voyo.

dubravko život na vagi
Život na vagi

Prokletstvo zlatne ulaznice? Trener Edo komentirao finalista Dominika zbog zabrinjavajućeg rezultata na vagi

Moglo bi te zanimati

Najteži trenutak devete sezone 'Života na vagi': 'Ovo nam je prvi plus!'

Alina iz 'Života na vagi' pokazala kako joj tijelo izgleda nakon izgubljenih 70 kilograma: 'Nije ni blizu idealnog'

Gallasandalla sredio frizuru nakon izlaska iz 'Života na vagi'! Evo kako danas izgleda

Najemotivnije minute ove sezone 'Života na vagi': Pogledajte ih sve na jednom mjestu!

Buran tjedan 'Života na vagi': GallaSandalla ispao, kapetan crvenih u finalu, Nena ruši rekorde!

Pogledajte koju su legendarnu pjesmu kandidati 'Života na vagi' prepjevali u čast svoje kolegice!