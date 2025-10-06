Dubravko šokirao sa sjajnim rezultatom na vagi: 'Ljudi, kakva janjetina! Ne znam s čime ovo usporediti!'

Nakon što je na prošlom vaganju težio 141,2 kilograma, vaga je pokazala nevjerojatnih 137,6 kilograma. U studiju je nastao muk, a zatim oduševljenje. Dubravko je izgubio čak 3,6 kilograma, što je u postotku iznosilo fantastičnih 2,5 posto – daleko najbolji rezultat večeri.
Reakcije su bile neprocjenjive. Kapetan crvenog tima, Dominik, koji je i sam poznat po marljivosti, u nevjerici se obratio Dubravku: "Moraš me naučiti kako se skidaju te kile."
Dubravko mu je, naravno, uzvratio u svom duhovitom stilu: "Kad dođeš u ove godine, bit će ti jasno." Njegov uspjeh bio je toliko nevjerojatan da ga je i sam slikovito opisao, izazvavši smijeh kod svih prisutnih: "Ovo je poslastica. Ljudi, kakva janjetina! Ne znam s čime usporediti."
Trener Edo Mehmedović nije krio iznenađenje, ali ni divljenje. "Dubravko bi mogao biti u kategoriji jednog od najvećih iznenađenja u ovoj sezoni", izjavio je, prisjećajući se njegovih prvih, nešto težih treninga. "Potpuno neočekivano da je došao ovako daleko." Analiza grafikona njegova puta u showu otkrila je fascinantan podatak. Unatoč povremenim pritužbama na težinu vježbi, Dubravkov gubitak kilograma bio je najstabilniji od svih kandidata. "Koliko je kuknjave bilo? 'Ne mogu ja ovo', a zapravo je najbliži sredini i cijelo vrijeme skoro isto", primijetila je Antonija. To je bio jasan dokaz da je Dubravko pravi primjer kako "tiha voda brege dere".
Netom prije vaganja, razgovor je skrenuo i na Dubravkov privatni život. Nakon što su kandidati vidjeli svoje fotografije obrađene umjetnom inteligencijom, na kojima izgledaju znatno mlađe, Dubravko se našalio: "Rekao sam da ću to staviti na oglas za ženu." Iako je priznao da se nakon dugo vremena samoće navikao na takav život i da mu je teško prihvatiti nekoga novog, ipak je ostavio vrata otvorena za ljubav. "Ja sam takav kakav jesam. Možda se to nekome svidi. Imam emocije koje se na meni vide. Dosta sam pozitivna osoba. Možda se netko dopadne i možda stvarno nađem neku srodnu dušu", iskreno je rekao. Iako je večer završila tužnim oproštajem od Zorana, koji je zbog zdravstvenih problema i uzimanja antibiotika jedini dobio na težini, Dubravkov je rezultat unio tračak nade i optimizma. Njegov uspjeh nije samo osobna pobjeda; to je podsjetnik svima da se najveći borci ponekad kriju tamo gdje se najmanje nadamo i da se predanost i ispravan rad na kraju uvijek vide na vagi. "Vidi se da nisam došao ovdje zezati se, nego baš odraditi ono koliko mogu do kraja da si sredim taj život", zaključio je junak večeri.
Novu sezonu 'Života na vagi' gledajte od ponedjeljka do petka u 21.15 na RTL-u ili 24 sata prije prikazivanja na televiziji na platformi Voyo.