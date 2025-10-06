Dubravko šokirao sa sjajnim rezultatom na vagi: 'Ljudi, kakva janjetina! Ne znam s čime ovo usporediti!'

Nakon što je na prošlom vaganju težio 141,2 kilograma, vaga je pokazala nevjerojatnih 137,6 kilograma. U studiju je nastao muk, a zatim oduševljenje. Dubravko je izgubio čak 3,6 kilograma, što je u postotku iznosilo fantastičnih 2,5 posto – daleko najbolji rezultat večeri.

Reakcije su bile neprocjenjive. Kapetan crvenog tima, Dominik, koji je i sam poznat po marljivosti, u nevjerici se obratio Dubravku: "Moraš me naučiti kako se skidaju te kile."

Dubravko mu je, naravno, uzvratio u svom duhovitom stilu: "Kad dođeš u ove godine, bit će ti jasno." Njegov uspjeh bio je toliko nevjerojatan da ga je i sam slikovito opisao, izazvavši smijeh kod svih prisutnih: "Ovo je poslastica. Ljudi, kakva janjetina! Ne znam s čime usporediti."

Trener Edo Mehmedović nije krio iznenađenje, ali ni divljenje. "Dubravko bi mogao biti u kategoriji jednog od najvećih iznenađenja u ovoj sezoni", izjavio je, prisjećajući se njegovih prvih, nešto težih treninga. "Potpuno neočekivano da je došao ovako daleko." Analiza grafikona njegova puta u showu otkrila je fascinantan podatak. Unatoč povremenim pritužbama na težinu vježbi, Dubravkov gubitak kilograma bio je najstabilniji od svih kandidata. "Koliko je kuknjave bilo? 'Ne mogu ja ovo', a zapravo je najbliži sredini i cijelo vrijeme skoro isto", primijetila je Antonija. To je bio jasan dokaz da je Dubravko pravi primjer kako "tiha voda brege dere".