Dubravko za RTL.hr o pretilosti i 'Životu na vagi': 'Prijatelj me pitao - pa kako to izgledaš? Nakon toga sam ga morao poslušati'
Dubravko je shvatio kako ovako više ne može dalje i u 'Život na vagi' dolazi jer zna da se prepušta u ruke stručnjaka
Ovako je Antonija izgledala na prvom vaganju u 'Životu na vagi', a sad priželjkuje povratak: 'Da nisam bila tu, otišla bih u - smrt'
