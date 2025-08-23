Emisije
Život na vagi

Dubravko za RTL.hr o pretilosti i 'Životu na vagi': 'Prijatelj me pitao - pa kako to izgledaš? Nakon toga sam ga morao poslušati'

Dubravko je shvatio kako ovako više ne može dalje i u 'Život na vagi' dolazi jer zna da se prepušta u ruke stručnjaka

RTL.hr
23.08.2025 16:00

'Život na vagi' ne propustite u ponedjeljak, 1. rujna od 21.15 na RTL-u!

dubravko život na vagi
Život na vagi

Ovako je Antonija izgledala na prvom vaganju u 'Životu na vagi', a sad priželjkuje povratak: 'Da nisam bila tu, otišla bih u - smrt'

