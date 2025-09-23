Dubravko zaplakao na vagi nakon najboljeg rezultata sezone: 'Bit će još bolje!'

Izgubio je čak -3,9 kilograma, odnosno -2,6 % tjelesne mase. U trenutku su sve emocije iz njega izašle, a suze radosnice nisu mogao zaustaviti. "To je zato što sam ja prošli tjedan iznevjerio. Ekipa me povukla, sad možda sam ja nekog povukao", rekao je Dubravko vidno ganut, dok su mu cijeli tim i trener Edo čestitali. Atmosfera u crvenom timu bila je puna ponosa, napokon rezultat koji je pokazao koliko se Dubravko trudio.

Trener Edo nije skrivao oduševljenje: "Mislim da njegove suze sve govore. Njegove emocije govore koliko se dao u ovom tjednu, koliko mu je bitan rezultat. Ima veliku želju doprinijeti uspjehu tima." Kandidat Dominik dodao je kako je Dubravka ovaj tjedan bilo nemoguće izvući iz teretane, naglašavajući koliko se ovaj preokret dugo čekao. Na kraju, Dubravko je samo kratko poručio, ali s osmijehom koji govori više od riječi: "Bit će još bolje."

