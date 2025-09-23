Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Život na vagi Tajkun 2 Farma Sjene prošlosti Ljubav je na selu Večera za 5 RTL Danas RTL Direkt
TV raspored Extra video
Život na vagi FON Farma Sjene prošlosti Ljubav je na selu
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Život na vagi

Dubravko zaplakao na vagi nakon najboljeg rezultata sezone: 'Bit će još bolje!'

Nakon teškog razdoblja i niza slabijih rezultata, Dubravko je ovog tjedna pokazao nevjerojatnu snagu i volju

RTL.hr
23.09.2025 22:30

Izgubio je čak -3,9 kilograma, odnosno -2,6 % tjelesne mase. U trenutku su sve emocije iz njega izašle, a suze radosnice nisu mogao zaustaviti. "To je zato što sam ja prošli tjedan iznevjerio. Ekipa me povukla, sad možda sam ja nekog povukao", rekao je Dubravko vidno ganut, dok su mu cijeli tim i trener Edo čestitali. Atmosfera u crvenom timu bila je puna ponosa, napokon rezultat koji je pokazao koliko se Dubravko trudio. 

Dubravko, Život na vagi
Dubravko, Život na vagi FOTO: RTL

Trener Edo nije skrivao oduševljenje: "Mislim da njegove suze sve govore. Njegove emocije govore koliko se dao u ovom tjednu, koliko mu je bitan rezultat. Ima veliku želju doprinijeti uspjehu tima." Kandidat Dominik dodao je kako je Dubravka ovaj tjedan bilo nemoguće izvući iz teretane, naglašavajući koliko se ovaj preokret dugo čekao. Na kraju, Dubravko je samo kratko poručio, ali s osmijehom koji govori više od riječi: "Bit će još bolje."

Novu sezonu 'Života na vagi' gledajte od ponedjeljka do petka u 21.15 na RTL-u ili 24 sata prije prikazivanja na televiziji na platformi Voyo.

dubravko život na vagi
Život na vagi

Hoće li Mirna spasiti članicu tima? Emocije na vrhuncu pred ispadanje

Život na vagi

Edo izgubio vjeru u crveni tim? Nena stala uz Edu: 'Neću si nikad dopustiti da odem nezadovoljna!'

Moglo bi te zanimati

GallaSandalla iz 'Života na vagi' za RTL.hr o svađi s Edom i crvenom timu: 'Ne mogu se poistovjetiti gotovo ni s kim i svi žele samo drame'

Novi obračun na vagi! 'Nemam više elana i energije!'

Možete li pogoditi u koju ikonu domaće scene je odjeven Domagoj u plesnom okršaju 'Života na vagi'?

Trenerica Mirna s kolegom podijelila svoju metodu nošenja sa stresom: 'Negdje gdje ću biti sama sa sobom'

Trener crvenih Edo je pred zidom: 'Ja sam jednostavno izgubio motivaciju za svojim poslom'

Pucaju po šavovima: Trener Edo digao ruke od crvenog tima, Ivanova pobuna uzdrmala show!