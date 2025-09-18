Dubravkova ispovijest na vagi: 'Svakih sedam godina propadam i opet se vraćam'

Dubravko je na ovotjednom vaganju pokazao da brojke nisu uvijek u prvom planu. Skinuo je 1,2 kilograma te sada teži 149,8 kg, no ono što je obilježilo njegov trenutak na vagi bila je njegova iskrena životna ispovijest. "Svakih 7 godina propadam i svakih 7 godina se vraćam...", priznao je pred svima. Prisjetio se kako je u Karlovcu otvorio klub koji je nakon tjedan dana rada morao zatvoriti jer su počele padati granate. Godinama kasnije ponovo je pokušao s poslom, ali ga je partner prevario. "I tako, svakih sedam godina me uvijek nešto ispočetka baca", rekao je iskreno.

Edo je komentirao kako Dubravko svoje teškoće često prikriva humorom, zbog čega ga je ponekad teško pročitati i u potpunosti razumjeti kroz što prolazi. Ovaj put, pred kamerama i timom, skinula se maska šale i pokazala jedna emotivnija strana Dubravka.

