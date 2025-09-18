Emisije
Život na vagi

Dubravkova ispovijest na vagi: 'Svakih sedam godina propadam i opet se vraćam'

Na ovotjednom vaganju Dubravko je skinuo 1,2 kilograma i pao ispod 150 kg, otvorio je srce i podijelio svoju životnu priču o stalnim usponima i padovima

RTL.hr
18.09.2025 21:35

Dubravko je na ovotjednom vaganju pokazao da brojke nisu uvijek u prvom planu. Skinuo je 1,2 kilograma te sada teži 149,8 kg, no ono što je obilježilo njegov trenutak na vagi bila je njegova iskrena životna ispovijest. "Svakih 7 godina propadam i svakih 7 godina se vraćam...", priznao je pred svima. Prisjetio se kako je u Karlovcu otvorio klub koji je nakon tjedan dana rada morao zatvoriti jer su počele padati granate. Godinama kasnije ponovo je pokušao s poslom, ali ga je partner prevario. "I tako, svakih sedam godina me uvijek nešto ispočetka baca", rekao je iskreno.

Dubravko, Život na vagi
Dubravko, Život na vagi FOTO: RTL

Edo je komentirao kako Dubravko svoje teškoće često prikriva humorom, zbog čega ga je ponekad teško pročitati i u potpunosti razumjeti kroz što prolazi. Ovaj put, pred kamerama i timom, skinula se maska šale i pokazala jedna emotivnija strana Dubravka.

Novu sezonu 'Života na vagi' gledajte od ponedjeljka do petka u 21.15 na RTL-u ili 24 sata prije prikazivanja na televiziji na platformi Voyo.

