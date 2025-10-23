Dvostruka moć u rukama pobjednika: Pogledajte kakva nevjerojatna prednost čeka kandidate 'Života na vagi' u novom izazovu

Kako se finale popularnog showa opasno približava, napetost među preostalim kandidatima raste iz dana u dan. U takvoj atmosferi, produkcija je pred natjecatelje stavila jedan od najzahtjevnijih izazova dosad, a nagrada za pobjednika ima moć da u potpunosti preokrene tijek natjecanja i poremeti sve postojeće saveze

Nakon što su saznali da nitko neće ispasti nakon posljednjeg vaganja, kandidatima je laknulo, no samo na trenutak. Ubrzo su se našli na poznatom poligonu gdje ih je dočekao prizor koji je slutio na mukotrpan zadatak - ogromni spremnik s tekućinom, baloni i akvariji. "Pomalo se približavamo tom kraju. Pred nama je još jedan u nizu izazova, jedan od posljednjih", najavio je voditelj i objasnio pravila koja će testirati granice njihove izdržljivosti. "Testirat ćemo vašu upornost, preciznost, ali malo i živce." Zadatak je naizgled jednostavan, ali u praksi iznimno naporan: s jedne strane igrališta nalazi se spremnik s tisuću litara tekućine koja neprestano istječe. Koristeći samo malu kutlaču, popularno zvanu "šefica", svaki natjecatelj mora prenositi tekućinu do svog spremnika i napuniti ga do oznake od 50 litara. Za sve to imaju samo 120 minuta.

icon-expand Kandidati, Život na vagi FOTO: RTL

Iako je sam izazov dovoljno težak, prava drama nastala je kada je otkrivena nagrada. Pobjednik ovog maratonskog zadatka neće dobiti imunitet ili neku materijalnu nagradu, već nešto mnogo moćnije. "Onaj koji pobijedi dobit će dupli glas na sljedećem vaganju", objavljeno je kandidatima, što je izazvalo šok i muk među njima. "Ime koje upiše na pločicu za eliminacije vrijedit će dva puta. Vrijedi se potruditi, zar ne?" Ova nagrada u potpunosti mijenja dinamiku igre. U fazi natjecanja kada svaki glas odlučuje, dvostruki glas u rukama jednog kandidata znači gotovo sigurnu eliminaciju za onoga čije se ime nađe na pločici. To pobjedniku daje ogromnu moć i odgovornost, ali i stavlja metu na leđa.

icon-expand Mirna i Edo, Život na vagi FOTO: RTL

Reakcije kandidata bile su podijeljene. Dok su jedni odmah uvidjeli stratešku vrijednost nagrade, drugi su bili skeptični oko omjera uloženog truda i dobivenog. "Na dva sata nečega za dupli glas? Omjer uloženog i dobivenog nije baš bajan", prokomentirao je Dominik, no brzo se ispravio: "Međutim, malo razmišljajući, nagrada bi mogla biti jako, jako dobra." S druge strane, neki su odmah prepoznali priliku za ostvarenje svojih ciljeva. "Idealno bi bilo osvojiti dvostruki glas. Osoba izlazi vanka, rješavaš se konkurencije. Potrudit ću se da dobijem tu nagradu", izjavila je Mare, jasno dajući do znanja da je spremna dati sve od sebe. Novu sezonu 'Života na vagi' gledajte od ponedjeljka do četvrtka u 21.15 i petkom od 20.15 na RTL-u ili 24 sata prije prikazivanja na televiziji na platformi Voyo.

