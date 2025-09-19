Emisije
Život na vagi

Edin crveni tim je u problemu, ostali su bez dva kandidata!

Dramatično je postalo na samom početku treninga, crveni tim trenira bez čak dva kandidata!

RTL.hr
19.09.2025 22:30

Ivan je zbog pogoršanog gastritisa i jakih bolova u trbuhu hitno prebačen u bolnicu, a Domagoj, koji je u prethodnom izazovu ozlijedio koljeno, još uvijek čeka službene nalaze i nosi longetu. "Očito ga žuč i gastritis toliko bole da ne može odraditi današnji trening," rekao je trener Edo. Na početku treninga, Edo je okupio preostale članove i komentirao stanje: "Kao što vidite, nepotpuni smo." Šok, zabrinutost i neizvjesnost, tako bi se najbolje opisala atmosfera među crvenima. Nedostaju im i snaga i motivacija jer su upravo Ivan i Domagoj dosad bili među fizički najsnažnijima. 

Novu sezonu 'Života na vagi' gledajte od ponedjeljka do petka u 21.15 na RTL-u ili 24 sata prije prikazivanja na televiziji na platformi Voyo.

