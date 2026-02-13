Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Život na vagi

Edo iz 'Života na vagi' ostao je prijatelj s trojcem iz 'Života na vagi': 'S vremenom si nam postao otac'

Trener Edo okupio je dio ekipe iz devete sezone 'Života na vagi'

RTL.hr
13.02.2026 09:05

Poznati fitness trener i jedno od omiljenih lica s malih ekrana, Edin Mehmedović, poznatiji kao Edo, ponovno je oduševio svoje pratitelje na Instagramu. Ovog puta nije se radilo o savjetima za vježbanje ili motivacijskim porukama na koje su navikli, već o intimnom trenutku koji otkriva duboku povezanost s kandidatima iz posljednje sezone popularnog showa "Život na vagi". Njegova najnovija fotografija, na kojoj pozira s bivšim članovima svog tima, popraćena je dirljivom porukom o prijateljstvu koje nadilazi televizijski format i traje dugo nakon završetka snimanja.

Prijateljstvo rođeno pred kamerama

"Ljudi ponekad u naš život uđu kao izazov... a ostanu u obliku prijateljstva", započeo je Edo svoju objavu, odmah dajući do znanja da se ne radi o običnom ručku. Objasnio je kako mnogi pogrešno percipiraju "Život na vagi" kao isključivo borbu s brojevima, dok je suština zapravo u nečem drugom. "To su odnosi koji se izgrade kroz nemilosrdnu borbu, kroz ranjivost, kroz trenutke kad je najteže. Kroz svaki pad, i kad se zajedno dignemo", napisao je. Svoju je poruku sažeo rečenicom koja je posebno odjeknula među pratiteljima: "Danas sjedimo zajedno oko stola - bez kamera, bez izazova, samo mi." Na ručku su s Edom bili pobjednik devete sezone Dominik, influencer GallaSandalla i finalist Domagoj. 

Kandidati, Život na vagi
Kandidati, Život na vagi FOTO: Instagram

Više od trenera, uzor i prijatelj

Domagoj, kandidat s okupljanja emotivno je odgovorio treneru: "Mogu samo reći da si nam bio na početku trener, s vremenom si nam postao kao otac svima, a na kraju je sve to preraslo u veliko prijateljstvo kao što si i sam to rekao". Drugi pratitelji su ga nazvali inspiracijom, ističući njegovu pozitivnu ulogu u životima mnogih, ne samo kao trenera, već i kao mentora i prijatelja.

život na vagi domagoj život na vagi dominik život na vagi gallasandalla život na vagi
Život na vagi

Valentinovo u sedmero! Dominik iz 'Života na vagi' za RTL.hr otkrio kako će supruga Helena i on provesti Dan zaljubljenih

Život na vagi

Marija iz 'Života na vagi' za RTL.hr o dečku Ivanu i Danu zaljubljenih: 'Uz njega osjećam mir i sigurnost'

Moglo bi te zanimati

Marija iz 'Života na vagi' za RTL.hr o dečku Ivanu i Danu zaljubljenih: 'Uz njega osjećam mir i sigurnost'

Nina Martina iz 'Života na vagi' iskreno o poremećaju s kojim se bori: 'Nakon gubitka 62 kg, noge su ostale gotovo iste'

Mare iz 'Života na vagi' podijelila novo postignuće koje joj je dugo stvaralo problem: 'Dokazala sam sebi da se uz trud sve može'

Štefica iz 'Života na vagi' se maskirala i oduševila fanove na društvenim mrežama: 'Predobre'

Dominik iz 'Života na vagi' za RTL.hr otkrio da im je stiglo peto dijete: 'Imam najhrabriju ženu na svijetu'

Leonardo iz 'Života na vagi' postao otac! Stigla najljepša vijest nakon velike životne promjene