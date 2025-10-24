Edo iz 'Života na vagi': 'Ovo je pobjeda showa, shvaćam koliko je svrhovito sve što radimo'

Dominik, bivši sportaš koji je u show ušao sa 169,3 kilograma, pokazao je da transformacija nije samo u brojkama na vagi, već u snazi uma.
Gledajući sebe na ekranu, Dominik je mirno promatrao osobu koja je nekada bio. "Dobro se sjećam, 169,3 kilograma", komentirao je dok je na ekranu stajao njegov stariji, teži lik. Prizor ga nije slomio, već potaknuo na duboku refleksiju o putu koji ga je doveo do te točke.
"Nemam problem vidjeti nešto što je bilo prije", započeo je svoju ispovijest. "Nakon 18 godina treninga, 15 godina igranja košarke i osam godina u teretani, jednostavno je došlo do nekog zasićenja. Odlučio sam uzeti pauzu, i ta pauza je trajala zauvijek."
Ta "pauza" rezultirala je drastičnim debljanjem i gubitkom fizičke spreme, no ulazak u show bio je prekretnica. Danas, kako sam kaže, to je "Dominik sa 128 kilograma, tko zna, možda i nešto manje. Puno življi, puno motorički, puno zdraviji." Gledajući staru snimku, on ne vidi neuspjeh, već početak nevjerojatne priče o povratku.
Za razliku od suza i šoka kod drugih kandidata, Dominikova reakcija bila je neočekivana i snažna. S osmijehom je izjavio: "Lijepo mi je ovo vidjeti. Evo, ja ću reći da mi je lijepo vidjeti." Njegove riječi odjeknule su prostorijom, unoseći novu perspektivu. Za njega, snimka nije bila izvor srama, već dokaz monumentalnog uspjeha.
"Zašto ne vidjeti djelo svojih ruku nakon gotovo tri mjeseca?" upitao je, sažimajući suštinu svoje preobrazbe. "To je ono što je pobjeda ovog showa. Važno je zapamtiti ovaj osjećaj."
Taj osjećaj moći i ponosa nije samo prazna fraza. Dominik ga je dokazao i na posljednjem treningu prije vaganja, gdje je pokazao povratak starog sportskog duha. U natjecanju snage s Domagojem, bez problema je podizao 120 kilograma, dok je na biciklu dostizao nevjerojatnih 150 okretaja u minuti, tjerajući svoje tijelo do krajnjih granica. Njegov natjecateljski duh ponovno se probudio, jači no ikad.
Dominikova transformacija postala je ogledni primjer svrhe cijelog projekta, što je prepoznao i njegov trener. "Gledajući ovaj prilog, zapravo shvaćam koliko je svrhovito ovo sve što radimo. Koliko je bitna poruka koju šaljemo prema van – da čovjek ne treba odustati od sebe i da, koliko god se situacija činila bezizlaznom, uvijek postoji način, uvijek ima neki izlaz."
Dominik je postao živi dokaz te poruke. Njegov put nije bio samo skidanje kilograma, već iscjeljenje odnosa sa samim sobom. Od bivšeg sportaša razočaranog u vlastito tijelo, ponovno je postao čovjek koji se veseli svakom izazovu i s ponosom gleda na prijeđeni put. Njegove zaključne riječi najbolje opisuju dubinu te promjene: "Veselim se toj nekoj kompletnoj transformaciji koja će zapravo doći u dogledno vrijeme."
