Edo iz 'Života na vagi': 'Ovo je pobjeda showa, shvaćam koliko je svrhovito sve što radimo'

Dominik, bivši sportaš koji je u show ušao sa 169,3 kilograma, pokazao je da transformacija nije samo u brojkama na vagi, već u snazi uma.

Gledajući sebe na ekranu, Dominik je mirno promatrao osobu koja je nekada bio. "Dobro se sjećam, 169,3 kilograma", komentirao je dok je na ekranu stajao njegov stariji, teži lik. Prizor ga nije slomio, već potaknuo na duboku refleksiju o putu koji ga je doveo do te točke.

"Nemam problem vidjeti nešto što je bilo prije", započeo je svoju ispovijest. "Nakon 18 godina treninga, 15 godina igranja košarke i osam godina u teretani, jednostavno je došlo do nekog zasićenja. Odlučio sam uzeti pauzu, i ta pauza je trajala zauvijek."

Ta "pauza" rezultirala je drastičnim debljanjem i gubitkom fizičke spreme, no ulazak u show bio je prekretnica. Danas, kako sam kaže, to je "Dominik sa 128 kilograma, tko zna, možda i nešto manje. Puno življi, puno motorički, puno zdraviji." Gledajući staru snimku, on ne vidi neuspjeh, već početak nevjerojatne priče o povratku.