Život na vagi

Edo izgubio vjeru u crveni tim? Nena stala uz Edu: 'Neću si nikad dopustiti da odem nezadovoljna!'

Prije Neninog vaganja, trener Edo Mehmedović odlučio je povući crtu, emocionalnu i profesionalnu. U izravnoj analizi posljednjeg treninga, nije štedio svoj tim

RTL.hr
23.09.2025 22:20

Dok se svi još oporavljaju od niza sukoba, ozljeda i odlazaka, Edo priznaje da je posljednji trening bio njegova točka pucanja. "Uzet ću kolektiv u obzir, ali iskreno, jedini koji su zadovoljili moju percepciju bili su Nena i Dominik. Ostatak je bio emotivno prazan, iscrpljen. Osjetio sam da nemam više elana i energije da ih guram u trenutku kad oni sami sebe ne guraju." Situaciju je dodatno pogoršalo njihovo ponašanje netom prije treninga, tijekom tzv. face offa s plavim timom: "Prije treninga, svi se zafrkavaju, smiju, sve super. U trenutku kad sam spomenuo trening, njihov mindset se promijenio. U roku od 5 minuta totalno depresivni."

Edo i Nena, Život na vagi
Edo i Nena, Život na vagi FOTO: RTL

Nena, za koju Edo kaže da je jedina ostala stabilna i motivirana, kratko je komentirala: "Nakon sedam godina odlučila sam da je ovo moja prilika. I neću dopustiti nikad, nikome, a pogotovo ne sebi,da odem odavde i jednog dana budem nezadovoljna s onim što sam ovdje napravila." Domagoj je također prepoznao pad standarda: "Mi treniramo cijeli tjedan dobro, a onda na Last Chanceu svi truba." I Edo i tim suočeni su s emocionalnim zasićenjem, ali pred vaganje ostaje otvoreno pitanje, tko će iz toga izaći jači?

Novu sezonu 'Života na vagi' gledajte od ponedjeljka do petka u 21.15 na RTL-u ili 24 sata prije prikazivanja na televiziji na platformi Voyo.

