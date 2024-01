Edo je ponosan na Martina: 'Može biti uzor mladima koji danas imaju problem s pretilošću'

Mirna je priznala kako joj je Martin jako drag momak. ''Najmlađi je ovdje, svi smo ga zvali beba i dođe mi da ga nekada za obraze stisnem. Nekada ga malo treba pogurati da stisne jače, no mislim da mu je ova uloga ovdje baš dobro legla jer mislim da je dosta sazrio. Od nesigurnog i samozatajnog momka, preko uloge vođe, je došao do zrelog mladića koji je puno napredovao, skinuo dosta kilograma te popravio svoj zdravstveni status. Nadam se da će nastaviti taj svoj put i dalje jer je veliki potencijal'', nahvalila je Mirna Martina.

''Bilo te gušt gledati i nikad nemoj odustati'', poručila mu je. ''Mislim da mu još malo nedostaje da dođe do jedne lijepe figure i odličnog rezultata što se tiče same tjelesne težine. Ono što me veseli je da on sada ima priliku da kao mladi čovjek koji je prošao kroz ovaj proces može biti uzor mladima koji danas imaju problem s pretilošću'', rekao je Edo.

