Edo mu je prišao, dao ruku i poljubio ga u obraz: GallaSandalla i Edo zakopali ratnu sjekiru

U tjednu iskušenja s janjetinom, dok su mnogi popustili pred mirisima i kalorijama, jedan kandidat potpuno je iznenadio trenera Edu, toliko da ga je doslovno izgrlio pred cijelim timom

icon-close

U najnovijoj epizodi 'Života na vagi', kandidati su se suočili s prvim velikim iskušenjem, janjetinom. Oba tima dobila su 7,2 kilograma sočnog pečenog mesa, a cilj je bio pojesti više od protivničkog tima i osvojiti vrijedan imunitet. Crveni tim ušao je u iskušenje žestoko, pojeli su više od 3 kilograma, odnosno 43,1% janjeta, dok su plavi stali na 1,4 kilograma, odnosno 19,4%. No dok su se svi zafrkavali, smijali i komentirali tko je pojeo više, Edo je postavio ključno pitanje: "Smijem li ja uopće pitat, ima li netko tko nije jeo janjetinu?" Nastala je kratka tišina, a onda se tim oglasio: "Ivan!"

icon-expand Ivan i Edo, Život na vagi FOTO: RTL

Ivan, poznat i kao GallaSandalla, kratko je rekao: "Ja sam tu došao smršaviti." Edo nije krio oduševljenje. Prišao mu je, stisnuo ruku, poljubio ga dva puta u obraz i uz smijeh poručio: "Ma ljubi ga ćaća!" Ivan je priznao da je jedino što je pojeo bio mladi luk, i to iz gušta. Edo je odmah reagirao: "To se osjeti!"

icon-expand Ivan i Edo, Život na vagi FOTO: RTL