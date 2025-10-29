Edo nije štedio riječi za svoju favoritkinju: 'Ta žena je fascinantna, može biti uzor svima!'

Dok su se znoj i umor miješali s ponosom, Edo je podsjetio Nenu na njezine početke, na trenutke sumnje koji se sada čine kao daleka prošlost

"Kad gledaš na svoj put ovdje, sjeti se prvog izazova nakon kojeg si plakala jer si mislila da ćeš izletjeti vani", započeo je Edo, vraćajući je na sam početak puta, na strahove i nesigurnosti koje su je tada morile. Nena danas na te trenutke gleda s potpuno drugačijim stavom. "Nekako mi je sad glupo što sam uopće plakala zbog toga i što sam dovela u pitanje hoću li ja uopće ostati, a znam koliko mogu i koliko još mogu više od ovoga napraviti", priznala je, pokazujući nevjerojatnu mentalnu snagu koju je izgradila. Upravo je ta promjena, kako kaže, njezin najveći uspjeh. "Mislim da sam s prošlim velikim izazovom dokazala koliko sam zapravo mentalno jaka u glavi i koliko se, kad imam fokus, mogu držati isključivo tog fokusa i doći do cilja."

icon-expand Mirna i Edo, Život na vagi FOTO: RTL

Trener Edo, koji je kroz sezone radio s desecima kandidata, nije skrivao koliko ga je Nenin pristup impresionirao. Njezinu dosljednost i radnu etiku opisao je kao rijetkost, ističući je kao jednu od najpredanijih natjecateljica koje je ikada trenirao. "Nešto zaista rijetko mogu reći za nekog natjecatelja . da je uvijek bio na visini zadatka", rekao je Edo s neskrivenim divljenjem. "Nena je tako u cijeloj sezoni, u sto naših dana druženja. Ta žena je možda jednom bila ispodprosječna, a gotovo uvijek, u 99% slučajeva, bila je izvrsna." Vrhunac njihovog razgovora bio je trenutak u kojem je Edo sumirao Nenin put i utjecaj koji je ostavila na njega i, kako vjeruje, na gledatelje. Njegove riječi bile su ispunjene dubokim poštovanjem. "Nena me apsolutno fascinira sa svojom snagom, sa svojom izdržljivošću i otpornošću", izjavio je i dodao rečenicu koja najbolje opisuje njezinu transformaciju: "Na jedan način stvarno može biti uzor svim mladim ženama danas."

icon-expand Nena, Život na vagi FOTO: RTL

Priznao je i koliko se osobno vezao za nju i cijeli crveni tim. "Nekako sam je prigrlio kao vlastito dijete. Mislim da je to jedan 'bond' koji je stvaran i koji je trajan, dugotrajan, i koji će se nastaviti i nakon ovoga", zaključio je emotivno. Finale 'Života na vagi' gledajte uživo u petak, 31.10. na RTL-u ili platformi Voyo.

