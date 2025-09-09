Edo očitao bukvicu Dubravku: 'Nemoj da moram svaki trening s tobom voditi ovaj razgovor!'

Nakon višestrukih ponavljanja istih grešaka, Edo više nije mogao šutjeti. Bez uvijanja, uputio je direktnu poruku: "Ajmo početi usvajati stvari! Nisi kriv, nego si odgovoran za to što radiš!" Edo je poručio kako je došlo vrijeme da kandidati preuzmu punu odgovornost za svoj napredak: "Sad već dolazimo do trenutka kada bi oni sami prema sebi trebali imati odgovornost, pazit na sebe, da sve što rade, rade kvalitetno."

Dubravko se nije branio, ali pred kamerama je iskreno priznao što ga koči: "Ne znam vježbe, nisam to nikad radio. Sram me uvijek pitati." Iako zabavan i otvoren, Dubravko sada jasno pokazuje koliko mu je sve ovo novo i koliko mu je podrška tima i trenera ključna.

