Život na vagi

Edo očitao bukvicu Dubravku: 'Nemoj da moram svaki trening s tobom voditi ovaj razgovor!'

Na današnjem treningu crvenog tima zavladala je napetost kada je trener Edo otvoreno ukazao Dubravku na nepravilno izvođenje vježbi

09.09.2025 22:45

Nakon višestrukih ponavljanja istih grešaka, Edo više nije mogao šutjeti. Bez uvijanja, uputio je direktnu poruku: "Ajmo početi usvajati stvari! Nisi kriv, nego si odgovoran za to što radiš!" Edo je poručio kako je došlo vrijeme da kandidati preuzmu punu odgovornost za svoj napredak: "Sad već dolazimo do trenutka kada bi oni sami prema sebi trebali imati odgovornost, pazit na sebe, da sve što rade, rade kvalitetno."

Dubravko i Edo, Život na vagi
Dubravko i Edo, Život na vagi FOTO: RTL

Dubravko se nije branio, ali pred kamerama je iskreno priznao što ga koči: "Ne znam vježbe, nisam to nikad radio. Sram me uvijek pitati." Iako zabavan i otvoren, Dubravko sada jasno pokazuje koliko mu je sve ovo novo i koliko mu je podrška tima i trenera ključna.

Novu sezonu 'Života na vagi' gledajte od ponedjeljka do petka u 21.15 na RTL-u ili 24 sata prije prikazivanja na televiziji na platformi Voyo.

