Edo otkrio posebnu priču iza curryja svog punca: 'Nikad ne znaš kada ćeš imati priliku nekome promijeniti život'

Trener 'Života na vagi' Edin Mehmedović na Instagramu je ispričao posebnu priču o curryju i istaknuo da se radi o inspiraciji koju možemo pronaći na najneobičnijim mjestima i u svim ljudima.

"Bilo je to davno, još u 20. stoljeću, kada je moj dragi punac, koji tada nije pojma imao da će imati tu sreću i radost (zvati se mojim puncem naravno) krenuo put pod noge u daleku Australiju sa željom da tamo započne novi život. Ostavio je iza sebe ženu i dvoje male djece, koji će u mjesecima koji dolaze živjeti u neizvjesnosti i iščekivanju poziva da mu se pridruže u zemlji klokana i aligatora. 'Down under' život je bio zbunjujuć i užurban, pa je moj dragi Prof morao pronalaziti svakakve načine da se snađe i preživi 'zov divljine'. Između ostalog našao si je cimera, također 'gastarbajtera', ali azijskih korijena, mislim iz Pakistana. I tako dok su dečki živjeli skupa, znali su ponekad skupa i jesti pa se moj punac (kojeg od milja zovem Prof - jer je donedavno i bio profesor na strojarstvu) polako upoznavao sa istočnjačkom kuhinjom... i curryjem. Svidjelo se to Profi, pa je zamolio kolegu da mu napiše recept, što je ovaj i učinio. Australija je ostala 'Down under', profa se vratio u Zagreb, na opće oduševljenje svojih ukućana, bogatiji za jedno novo životno iskustvo... i jedan recept", napisao je Edin.