Edo otkrio tko su tri najjača igrača crvenog tima: 'Čini mi se da su konstante uvijek iste'

Napetost u crvenom timu raste iz dana u dan, a trener Edo više ne skriva da nije zadovoljan učinkom cijele ekipe. "Čini mi se da su konstante uvijek iste," rekao je Edo, pa nastavio: "Snežana, Nena, Dominik. To su tri osobe koje realno nose crveni tim, kad je riječ o zalaganju i radu. Za njima ostali kaskaju." I dok je treninzima želio izvući maksimum iz svih članova, čini se da se isti kandidati ponovno ističu dok drugi ne prate tempo koji je potreban za ozbiljan rezultat. Edo nije imenovao sve kandidate koji zaostaju, ali jasno je dao do znanja tko je za sada zaslužio pohvalu. Nakon dva uzastopna poraza crvenog tima, Edo zna da su nužne promjene.