Edo otvoreno o Dubravku: 'Bojim se da će završiti na milosti i nemilosti tima'

Na najnovijem treningu crvenog tima, Dubravko se ponovno požalio na bolove u predjelu trbuha, isti oni koji su ga i ranije udaljili s fizičkih aktivnosti. No ovoga puta trener Edo nije skrivao zabrinutost, ali i razočaranje. " Dubravko je po meni nekako odustao od treninga", rekao je Edo iskreno. "Kao da je zaključio da je njemu ovo sve preteško. A to me brine." Iako svi članovi tima pokazuju razumijevanje zbog Dubravkovih godina, Edo upozorava da bi i strpljenje moglo imati granice: "Bojim se da bi se mogao naći na milosti i nemilosti tima, zbog vlastitog zalaganja."

Hoće li Dubravko uspjeti preokrenuti percepciju tima i pokazati da nije odustao ili će iduće vaganje biti ključno za njegov opstanak, doznat ćemo uskoro.

Novu sezonu 'Života na vagi' gledajte od ponedjeljka do petka u 21.15 na RTL-u ili 24 sata prije prikazivanja na televiziji na platformi Voyo.