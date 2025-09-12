Emisije
Život na vagi

Edo otvoreno o Dubravku: 'Bojim se da će završiti na milosti i nemilosti tima'

Nakon novih bolova u trbuhu, Dubravko opet izostaje s treninga, a trener Edo zabrinut je zbog njegova zalaganja. Kandidat bi uskoro mogao postati meta vlastitog tima

RTL.hr
12.09.2025 12:52

Na najnovijem treningu crvenog tima, Dubravko se ponovno požalio na bolove u predjelu trbuha, isti oni koji su ga i ranije udaljili s fizičkih aktivnosti. No ovoga puta trener Edo nije skrivao zabrinutost, ali i razočaranje. "Dubravko je po meni nekako odustao od treninga", rekao je Edo iskreno. "Kao da je zaključio da je njemu ovo sve preteško. A to me brine." Iako svi članovi tima pokazuju razumijevanje zbog Dubravkovih godina, Edo upozorava da bi i strpljenje moglo imati granice: "Bojim se da bi se mogao naći na milosti i nemilosti tima, zbog vlastitog zalaganja."

Dubravko, Život na vagi
Dubravko, Život na vagi FOTO: RTL

Hoće li Dubravko uspjeti preokrenuti percepciju tima i pokazati da nije odustao ili će iduće vaganje biti ključno za njegov opstanak, doznat ćemo uskoro.

Novu sezonu 'Života na vagi' gledajte od ponedjeljka do petka u 21.15 na RTL-u ili 24 sata prije prikazivanja na televiziji na platformi Voyo.

život na vagi dubravko
