Edo prelomio pred crvenim timom: 'Ako treba, prvi ću utišati svoj ego!'

Nakon nekoliko tjedana intenzivnih treninga, izazova i vaganja, napetost unutar crvenog tima postaje sve vidljivija. Trener Edo , koji ne prepušta ništa slučaju, odlučio je okupiti cijeli tim na iskren razgovor o međusobnim odnosima i vrijednostima koje su si sami postavili na početku puta. "Narušeni su odnosi unutar crvenog tima", rekao je Edo uvodno, ističući kako je primijetio da se ego sve češće stavlja ispred zajedničkog cilja.

Kao pravi vođa, Edo je podsjetio članove tima na načela koja su sami odabrali i napisali na početku svoje transformacije: povjerenje, komunikacija, zajedništvo, kompromis, smijeh i međusobna motivacija. No ono što je posebno dirnulo natjecatelje bio je njegov osobni istup: "Ako to znači da ja moram prvi utišati svoj ego, biti skroman, skrušen i žrtvovati se za ovu ekipu, onda ću to i napraviti. I to očekujem i od vas!"

