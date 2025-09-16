Emisije
Život na vagi

Edo prelomio pred crvenim timom: 'Ako treba, prvi ću utišati svoj ego!'

Nakon što su unutar crvenog tima zaiskrile prve nesuglasice, Edo je okupio ekipu i podsjetio ih na ono najvažnije, zajedništvo

RTL.hr
16.09.2025 22:10

Nakon nekoliko tjedana intenzivnih treninga, izazova i vaganja, napetost unutar crvenog tima postaje sve vidljivija. Trener Edo, koji ne prepušta ništa slučaju, odlučio je okupiti cijeli tim na iskren razgovor o međusobnim odnosima i vrijednostima koje su si sami postavili na početku puta. "Narušeni su odnosi unutar crvenog tima", rekao je Edo uvodno, ističući kako je primijetio da se ego sve češće stavlja ispred zajedničkog cilja.

Edo, Život na vagi
Edo, Život na vagi FOTO: RTL

Kao pravi vođa, Edo je podsjetio članove tima na načela koja su sami odabrali i napisali na početku svoje transformacije: povjerenje, komunikacija, zajedništvo, kompromis, smijeh i međusobna motivacija. No ono što je posebno dirnulo natjecatelje bio je njegov osobni istup: "Ako to znači da ja moram prvi utišati svoj ego, biti skroman, skrušen i žrtvovati se za ovu ekipu, onda ću to i napraviti. I to očekujem i od vas!"

Novu sezonu 'Života na vagi' gledajte od ponedjeljka do petka u 21.15 na RTL-u ili 24 sata prije prikazivanja na televiziji na platformi Voyo.

