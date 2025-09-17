Edo prozvao crvene, ignorirali su kapetana! 'Ništa niste iskomunicirali!'

Trening crvenog tima ovog puta nije prošao ni blizu onako kako je zamišljeno. Kapetan Dominik pokušao je preuzeti vodstvo u odsustvu trenera Ede, no naišao je na zid, tim ga nije slušao. "Još deset!", doviknuo je Dominik dok su svi već stajali i ignorirali zadanu vježbu. Umjesto da prate njegov ritam, nastupila je tišina i nezainteresiranost. Nakon treninga dolazi Edo i eskaliraju. Prozvao je sve članove tima i održao im ozbiljnu lekciju o odgovornosti i komunikaciji. "Mislite li da ste sve iskomunicirali dobro? Apsolutno ne!", rekao je Edo, istaknuvši da je nepojmljivo da itko dođe na zadatak, a da ne zna što mu je činiti. "Zadatak je komunicirati!" Trenerova ljutnja nije bila usmjerena samo na kapetana, već na cijeli tim koji je, kako kaže, potpuno zakazao u timskoj suradnji i disciplini.

