Edo s obitelji pobjegao na Mallorcu! 'Možete zamisliti s kolikim strahom smo odlučili pokušati ponovno otići s djecom na neko putovanje'

Sa suprugom i tri kćeri uživao je u mediteranskom raju, a s pratiteljima na Instagramu podijelio je ne samo idilične fotografije, već i iskrene dojmove te korisne savjete za putovanje.

Edo, Život na vagi

U nizu fotografija, Edo je dočarao atmosferu s putovanja – od zalazaka sunca na plaži do istraživanja slikovitih gradića poput Valldemosse i Sollera. U opisu je otvoreno priznao kako putovanje s djecom, koje od milja zove "gremlinima", nije uvijek lako, posebno zbog izazova s mobitelima. "Možete zamisliti s kolikim strahom smo odlučili pokušati ponovo nakon Brijuna, otići s djecom na neko putovanje", napisao je, no dodao je da je Mallorca bila "pun pogodak".

Edo, Život na vagi

Podijelio je i praktične informacije o smještaju, cijenama i preporukama, pretvorivši svoju objavu u pravi mali vodič za sve koji planiraju posjetiti ovaj španjolski otok. "Smješteni smo bili u Palmanovi, tri noćenja s doručkom oko 900 eura. Gledanje izlaska sunca s terase naše sobe i jedan od najboljih hotelskih doručaka ikad stvorili su osjećaj vrijednosti za novac. Rentanje auta je 'must'. Doći na Mallorcu, a ne obići Valldemossu i Soller bi bio fail, autentično i posebno, najbolje ih opisuju. Krajolik je očaravajuć, taj dio Mallorce je izuzetno brdovit, s najvišim vrhom iznad 1400 mnv.

Edo, Život na vagi

Hrana je tipično mediteranska, dominiraju morski motivi što nama i odgovara. Ručak za nas petoro je od 75 do 150 eura, ovisno o tome kolika je potreba za vinom. Sve u svemu, Mallorca je preporuka. Al treba dosta štedjeti", poručio je Edo.

Edo, Život na vagi

