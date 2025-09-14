Edo se ljutio na svoj crveni tim, ali je pokazao koliko mu znače: 'To nije samo boja, to je kolektiv'

Trener Edo na Instagramu je podijelio fotografiju sa svojim timom iz 'Života na vagi.' Na fotki svi umorno i oznojeno, ali nasmijano poziraju. "Crveni tim nije obično ime. Nije obična boja. Nije samo jedan čovjek. Crveni tim je kolektiv. A kolektiv – ne posustaje", poručio je Edo u objavi.

Komentari ispod objave, naravno, nisu izostali. "Ajmoooo crveni, jednom crveni uvijek crveni", "Najjači crveni tim", "Samo naprijed sve se može kad se hoće ljudi", "Moja omiljena boja", samo su neki od komentara.

Podsjetimo, nakon dva porazna tjedna, Edo je okupio crveni tim na sastanak gdje su postavili pravila, dogovorili ciljeve i jednoglasno izabrali kapetana. Dominik je dobio povjerenje svih.

