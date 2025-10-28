Edo se našalio na račun gledatelja 'Života na vagi' i nasmijao fanove: 'Istina, prokuženi smo'

Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga.

U kratkom i zabavnom videu, Edo je uz objavu postavio pitanje: "Istina ili mit o 'Životu na vagi'". Prvi dio videa prikazuje natjecatelje kako veselo pjevaju i plešu pored bazena, uz natpis "Ljudi koji su u 'Životu na vagi'". No, drugi dio donosi neočekivani obrat – prikazuje samog Edu kako s potpunom koncentracijom prati show dok jede palačinku, uz opis "Ljudi dok gledaju 'Život na vagi'".

Ova humoristična objava, u kojoj se i sam našalio na račun gledateljskih navika, naišla na sjajne reakcije. Njegovi pratitelji odmah su se prepoznali u simpatičnoj sceni. "Istina", "Vidimo se uskoro", "Prokuženi smo", samo su neki od komentara.

