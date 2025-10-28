Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Divlje pčele Dosje Jarak Život na vagi Tajkun 2 Farma Sjene prošlosti Ljubav je na selu Večera za 5 RTL Danas RTL Direkt
TV raspored Extra video
Život na vagi FON Farma Sjene prošlosti Ljubav je na selu
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Život na vagi

Edo se našalio na račun gledatelja 'Života na vagi' i nasmijao fanove: 'Istina, prokuženi smo'

Trener Edo ponovno je oduševio svoje pratitelje na Instagramu

RTL.hr
28.10.2025 16:00

Svojom posljednjom objavom na duhovit je način prikazao kontrast između iskustva kandidata u showu i doživljaja gledatelja pred malim ekranima, izazvavši lavinu smijeha.

Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga.

U kratkom i zabavnom videu, Edo je uz objavu postavio pitanje: "Istina ili mit o 'Životu na vagi'". Prvi dio videa prikazuje natjecatelje kako veselo pjevaju i plešu pored bazena, uz natpis "Ljudi koji su u 'Životu na vagi'". No, drugi dio donosi neočekivani obrat – prikazuje samog Edu kako s potpunom koncentracijom prati show dok jede palačinku, uz opis "Ljudi dok gledaju 'Život na vagi'".

Ova humoristična objava, u kojoj se i sam našalio na račun gledateljskih navika, naišla na sjajne reakcije. Njegovi pratitelji odmah su se prepoznali u simpatičnoj sceni. "Istina", "Vidimo se uskoro", "Prokuženi smo", samo su neki od komentara.

Novu sezonu 'Života na vagi' gledajte od ponedjeljka do četvrtka u 21.15 i petkom od 20.15 na RTL-u ili 24 sata prije prikazivanja na televiziji na platformi Voyo.

POGLEDAJTE BONUS VIDEO OD 'ŽIVOTA NA VAGI': Intervju s Josipom

Život na vagi Edo
Život na vagi

Ante iz 'Života na vagi' otkrio nevjerojatnu anegdotu s poznatim glazbenikom: 'Gibonni je prekinuo probu i rekao - stanite svi, ovdje zaštitari pjevaju!'

Život na vagi

Domagoj iz 'Života na vagi' prisjetio se prirodnih katastrofa i pomoći navijača: 'Glavna sestra nam je u suzama zahvalila'

Moglo bi te zanimati

Josipa za RTL.hr nakon emotivnog odlaska iz 'Života na vagi': 'Dominik je moj favorit'

Ante iz 'Života na vagi' okrenuo leđa Josipi i odbio se pozdraviti: 'Ne zaslužuje ni ruku'

Proračunata igra crvenog tima protiv Josipe? 'Rješavam se osobe za koju mislim da bi mi stala na put da dođem među finaliste'

Josipa tik pred finale napustila 'Život na vagi': 'Smatram da sam zaslužila biti među finalistima, ali izmaklo je'

Bivši crveni tim izbacio Josipu tik pred finale 'Života na vagi': 'Napravila je ono što je zamjerila drugima'

Ante iz 'Života na vagi' razočaran Josipinim glasom: 'Znam koja je to žena od početka ovoga showa'