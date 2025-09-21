Edo se otvorio kandidatima: 'Danas sam prazan. Emotivno potpuno prazan'

Atmosfera na novom treningu crvenog tima započela je drugačije nego inače, tišinom. Trener Edo stao je pred svoje kandidate i bez zadrške im se obratio riječima koje nitko nije očekivao. "Mislim da meni prije svega treba inspiracija za današnji trening. Ja sam prazan po sebi. Emotivno prazan od svega što se dogodilo u nekoliko proteklih dana", priznao je Edo, jasno pokazujući da i treneri, unatoč snazi koju svakodnevno pokazuju, prolaze kroz vlastite izazove. Umjesto uobičajenog tempa i galame, Edo je odlučio započeti trening iskrenim razgovorom o motivaciji, ulozi discipline i međusobnoj podršci.

Ovakav emotivni moment još jednom je pokazao koliko je emocionalna komponenta snažno prisutna u showu 'Život na vagi' kako za kandidate, tako i za njihove trenere.

