Život na vagi

Edo se otvorio kandidatima: 'Danas sam prazan. Emotivno potpuno prazan'

Trener Edo emotivno je započeo novi trening priznajući da ga posljednji dani psihički iscrpljuju. No, unatoč svemu, održao je snažan motivacijski govor koji je potaknuo cijeli tim

RTL.hr
21.09.2025 11:00

Atmosfera na novom treningu crvenog tima započela je drugačije nego inače, tišinom. Trener Edo stao je pred svoje kandidate i bez zadrške im se obratio riječima koje nitko nije očekivao. "Mislim da meni prije svega treba inspiracija za današnji trening. Ja sam prazan po sebi. Emotivno prazan od svega što se dogodilo u nekoliko proteklih dana", priznao je Edo, jasno pokazujući da i treneri, unatoč snazi koju svakodnevno pokazuju, prolaze kroz vlastite izazove. Umjesto uobičajenog tempa i galame, Edo je odlučio započeti trening iskrenim razgovorom o motivaciji, ulozi discipline i međusobnoj podršci. 

Edo, Život na vagi
Edo, Život na vagi FOTO: RTL

Ovakav emotivni moment još jednom je pokazao koliko je emocionalna komponenta snažno prisutna u showu 'Život na vagi' kako za kandidate, tako i za njihove trenere.

Novu sezonu 'Života na vagi' gledajte od ponedjeljka do petka u 21.15 na RTL-u ili 24 sata prije prikazivanja na televiziji na platformi Voyo.

Život na vagi
Život na vagi

'Više od trenera': Najemotivnije izjave kandidata o Edi i Mirni koje su nas potpuno razoružale

