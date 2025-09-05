Edo se slomio zbog Antonije: 'Imam osjećaj da si si sama presudila prije dolaska'

I dok se Antonija sa suzama u očima spremala napustiti crveni tim, trener Edo joj je uputio riječi koje su dirnule mnoge. "Žao mi je što je tako ispalo, ali imam dojam da si ti sebi presudila i prije nego si došla u 'Život na vagi'." Njegove riječi nisu bile optužba, već poziv na buđenje. Edo je pokušao osnažiti Antoniju da ne vidi ovaj trenutak kao kraj, već kao lekciju. "Svi mi nešto kroz život moramo naučiti. Nekad to dođe na lakši način, nekad na teži. Nadam se da će ovo biti tvoj bolji i jači poguranac."

"Tonka, mlada si, imaš još puno posla pred sobom. Daj, završi to do kraja."

Antonija je slušala s odlučnošću u pogledu. I onda kratko odgovorila: "Oću. Neću odustati, 100%." Iako izlazi već u prvom tjednu, ne skriva da i dalje ima ambiciju i vjeru u sebe. "U planu mi je osvojiti bar drugu nagradu. Ili finale, ili druga nagrada. Ne preostaje mi ništa treće."

