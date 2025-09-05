Emisije
Život na vagi

Edo se slomio zbog Antonije: 'Imam osjećaj da si si sama presudila prije dolaska'

Već u prvoj eliminaciji ove sezone 'Života na vagi' oprostili smo se od povratnice Antonije, kandidatkinje koja je prošle godine postala simbol ustrajnosti, ali koja ovoga puta nije uspjela napraviti željeni rezultat

RTL.hr
05.09.2025 23:00

I dok se Antonija sa suzama u očima spremala napustiti crveni tim, trener Edo joj je uputio riječi koje su dirnule mnoge. "Žao mi je što je tako ispalo, ali imam dojam da si ti sebi presudila i prije nego si došla u 'Život na vagi'." Njegove riječi nisu bile optužba, već poziv na buđenje. Edo je pokušao osnažiti Antoniju da ne vidi ovaj trenutak kao kraj, već kao lekciju. "Svi mi nešto kroz život moramo naučiti. Nekad to dođe na lakši način, nekad na teži. Nadam se da će ovo biti tvoj bolji i jači poguranac."

Edo i Antonija, Život na vagi
Edo i Antonija, Život na vagi FOTO: RTL

"Tonka, mlada si, imaš još puno posla pred sobom. Daj, završi to do kraja."

Antonija je slušala s odlučnošću u pogledu. I onda kratko odgovorila: "Oću. Neću odustati, 100%." Iako izlazi već u prvom tjednu, ne skriva da i dalje ima ambiciju i vjeru u sebe. "U planu mi je osvojiti bar drugu nagradu. Ili finale, ili druga nagrada. Ne preostaje mi ništa treće."

Novu sezonu 'Života na vagi' gledajte od ponedjeljka do petka u 21.15 na RTL-u ili 24 sata prije prikazivanja na televiziji na platformi Voyo.

