Edo u dosad najemotivnijem izdanju uputio zahvalu svojim kolegicama: 'Obogatile ste me na mnogo načina'

Iako su u fokusu uvijek natjecatelji i njihove nevjerojatne transformacije, ovoga puta pozornost je privukao trener Edo, koji je uputio dirljivu zahvalu svojim kolegicama – trenerici Mirni Čužić i nutricionistici Martini Linarić

Nakon što su se treneri posljednji put obratili finalistima, Edo je iskoristio priliku da se zahvali dvjema ženama s kojima, kako je rekao, "dijeli ovo bojno polje već godinama". Iako je na početku govora najavio da je odlučio ne plakati, emocije su ga nadvladale. "A prije nego li se rastanemo, ja bih iskoristio priliku također i zahvalio se ovim divnim, predivnim ženama s kojima dijelim ovo bojno polje već godinama. A i nekako imam nekih viška suza, pa sam htio malo plakati za njih, da ne bi uvijek bilo sve samo za vas", započeo je Edo, gledajući prema Mirni i Martini. "Jako sam sretan i privilegiran da sam imao priliku s vama raditi ovaj projekt. Obogatili ste me na mnogo načina."

icon-expand Martina, Edo, Mirna, Život na vagi FOTO: RTL

Edo se prvo obratio nutricionistici Martini, čiji je rad, kako je istaknuo, ključan za uspjeh cijelog projekta, iako možda nije uvijek u prvom planu kao treninzi. Njegove riječi pokazale su duboko poštovanje prema njezinoj stručnosti i doprinosu. "Martina, tebi stvarno ogromno hvala. Mi smo nekako kao treneri možda nekad malo više u fokusu kroz treninge, ali tvoje znanje i tvoja stručnost je toliko vrijedna za ovaj projekt i toliko snage nam daješ svima. Toliko nam je jako bitno da imamo nekoga kao ti u ovom timu, da ti ja to ne mogu nikad riječima objasniti", rekao je Edo i zaključio: "Hvala ti i do neba."

icon-expand Mirna i Edo, Život na vagi FOTO: RTL

Potom se okrenuo prema kolegici trenerici Mirni Čužić, s kojom svakodnevno prolazi kroz sve izazove i pobjede natjecatelja. U kratkom obraćanju, zahvalio joj je na partnerstvu i razumijevanju. "A tebi", rekao je gledajući Mirnu, "tebi ću samo reći hvala. Na strpljenju, na kolegijalnosti. Jer ovo nije lako, ali sad ti znaš isto koliko nije lako. Hvala ti." Ni Mirna nije ostala ravnodušna na njegove riječi, uzvrativši mu kasnije zahvalom i potvrdivši njihovu dobru suradnju. "Samo ću reći da mi je iznimna čast što sam imala priliku sve ove sezone raditi s Edom. Hvala ti, Edo, za svo strpljenje, za svu pomoć i za svako uskakanje kad je trebalo. Mislim da boljeg kolegu nisam mogla u ovom projektu dobiti", izjavila je Mirna. Finale 'Života na vagi' gledajte uživo u petak, 31.10. na RTL-u ili platformi Voyo.

