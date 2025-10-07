Edo u šoku zbog kandidatkinje Nene: 'Svašta sam vidio, ali ovo...zašto si uopće u 'Životu na vagi'?'

Sve je započelo pitanjem voditeljice Antonije Blaće, koja je primijetila kako Nena utjelovljuje pobjednički duh o kojem treneri neprestano govore. Edo je bez oklijevanja potvrdio, ali je otišao i korak dalje, dajući Neni nesvakidašnji kompliment. "Ovdje nitko nije normalan, to smo zaključili", započeo je Edo uz smijeh, aludirajući na nevjerojatnu mentalnu snagu potrebnu za sudjelovanje u showu. "Ali ako je on tamo lud", nastavio je, pokazujući na drugog natjecatelja, Zvonu, "ova je ista luda, jednako, ako ne još i luđa!"
Ova usporedba nije bila uvreda, već najveće priznanje Neninoj beskompromisnoj predanosti i gotovo fanatičnoj volji koju pokazuje na svakom treningu i izazovu. Edo je objasnio da je od nje i očekivao pobjedu u manjem izazovu kojim je timu donijela pola kilograma prednosti. "Vidio sam da je imala taj luđački pogled u glavi", priznao je. Edo je otkrio trenutak koji ga je potpuno izbacio iz takta i natjerao ga da preispita sve što je mislio da zna o Neninoj izdržljivosti. "Ja sam svašta vidio u životu, ali da netko može sat vremena udarati po jednoj spravi, onako kako je to ona uradila... to mi je kap koja je prelila čašu", rekao je Edo, vidno impresioniran. "Kažem vam, tamo je jedan luđak, a ovdje je drugi."
Gledajući Nenu, koja je u show ušla kako bi se borila s viškom kilograma, Edo nije mogao sakriti zbunjenost. Njezine sposobnosti činile su se nespojivima s problemom zbog kojeg se prijavila. "Ne znam što bih uopće mislio o njenim kapacitetima", priznao je. "Ali opet se nameće pitanje: ako si toliko sposobna i ako si toliko u stanju napraviti to što si napravila, zašto si u 'Životu na vagi', k vragu?" To pitanje, izgovoreno s mješavinom divljenja i iskrene znatiželje, saželo je paradoks koji Nena predstavlja. Ona je, kako je sam Edo zaključio, "hodajući paradoks" – osoba nevjerojatne snage zarobljena u tijelu koje je izdalo. Sama Nena je ranije priznala da su je razočaranje u sebe nakon trudnoća i neuspjeli pokušaji povratka u formu doveli do točke pucanja. Strah da će se, jednom kad izađe, vratiti starim navikama, njezin je najveći motivator. Dok je Nena koračala prema vagi, Edine riječi lebdjele su u zraku. Svi su se pitali hoće li se njezina nadljudska upornost i "luđački" pristup konačno odraziti na brojci koja život znači i hoće li dokazati da je njezin pobjednički duh jači od svega.
