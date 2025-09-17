Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Život na vagi Tajkun 2 Farma Sjene prošlosti Ljubav je na selu Večera za 5 RTL Danas RTL Direkt
TV raspored Extra video
Život na vagi FON Farma Sjene prošlosti Ljubav je na selu
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Život na vagi

Edo upozorio Ivana pred svima: 'Vidite li što se dogodi kad izađete iz fokusa?'

Trening crvenog tima nije prošao bez upozorenja, trener Edo je jasno dao do znanja da nema mjesta zafrkanciji kad su rezultati u pitanju

RTL.hr
17.09.2025 08:00

Ovaj put na tapeti se našao Ivan, kojem je Edo pred svima uputio komentar. "Vidite li što se dogodi kad izađete iz fokusa? Takve vas stvari zeznu. Onda stanete na vagu i pitate se što se dogodilo", poručio je Edo timu dok je ukazivao na važnost koncentracije. 

Za Ivana, koji često pokušava atmosferu razvedriti humorom, ovo je bilo jasno upozorenje. Edo je pred kamerama objasnio svoj stav: "Kod Ivana vidimo napredak, ali moramo doći do razine za koju mislim da bi jedan 25-godišnjak trebao biti."

Novu sezonu 'Života na vagi' gledajte od ponedjeljka do petka u 21.15 na RTL-u ili 24 sata prije prikazivanja na televiziji na platformi Voyo.

ivan edo život na vagi
Život na vagi

Snežana iz 'Života na vagi' bila je sedam godina u braku s muškarcem: 'Jedan poljubac mi je sve razjasnio'

Moglo bi te zanimati

Ivan iz 'Života na vagi' napokon zadovoljan izgubljenim kilograma: Evo koliko ima nakon tri ciklusa

Što će se dogoditi u novoj epizodi 'Života na vagi'? 'Laž nikad nije dobra opcija'

Tamara za RTL.hr o ispadanju iz 'Života na vagi': 'Moja Leica je plakala kad me vidjela, a i moj moreplovac me dočekao kod kuće'

'Od kukanja nema ništa'! Novi izazov je pred ekipom, gubitnici ostaju bez najvažnijeg segmenta natjecanja!

Gledatelji razočarani Tamarinim ispadanjem iz 'Života na vagi', društvene mreže prepune podrške: 'Veliki je borac, jako mi je žao'

ANKETA Misterij 'Života na vagi': Je li Ana pila vodu i kalkulirala?