Edo usporedio Domagoja s Ivicom, jedan odustao, drugi gura dalje unatoč ozljedi: 'Ne moramo daleko tražiti primjer'

U najnovijoj epizodi 'Života na vagi', trener Edo Mehmedović povukao je zanimljivu paralelu između dvije priče. Jedne koja je završila odustajanjem i druge koja, unatoč svemu, ide dalje

RTL.hr
24.09.2025 16:00

Domagoj je i dalje u showu, iako ga muči ozbiljna ozljeda koljena. Trener Edo ne skriva koliko je impresioniran njegovom upornošću i fokusom. "Kod Domagoja je prisutna jedna zaista zadivljujuća motiviranost. Jasno percipira zašto je ovdje i kolika je ovo prilika", rekao je Edo, pa dodao: "Ako uzmemo primjer Ivice, koji je zbog ozljede napustio show, Domagoj je suprotni pozitivan primjer. Ozljeda je ozbiljna, ali njegova želja ne jenjava." U razgovoru s Antonijom Blaće, Edo je jasno naznačio razliku: "Ivicu su bolila leđa i on je odustao. Domagoj, iako je u longeti, ne odustaje."

Edo i Domagoj, Život na vagi
Edo i Domagoj, Život na vagi FOTO: RTL

Antonija je zaključila: "To bi mnoge izbacilo iz takta, bilo bi potpuno razumljivo da ti padne mrak na oči, ali ti se i dalje držiš." Domagoj, kao i uvijek, ostaje smiren: "To je tako. Ne možeš birati kad ćeš se ozlijediti, moglo se dogoditi i na treningu. Sad razmišljamo samo o treninzima. Dok god ima mogućnosti, nema predaje." Na vagi je izgubio -2,8 kilograma, odnosno -1,4 % tjelesne mase, i to bez treninga u punom kapacitetu. "Zadovoljan sam. Moram biti u ovoj situaciji u kojoj jesam", zaključio je Domagoj.

Novu sezonu 'Života na vagi' gledajte od ponedjeljka do petka u 21.15 na RTL-u ili 24 sata prije prikazivanja na televiziji na platformi Voyo.

Život na vagi

Domagoj za RTL.hr o ozljedi i velikoj podršci: 'Kad god zapne, sjetim se svojih najmilijih...'

