Život na vagi

Edo usred treninga 'poludio' na Antoniju: 'Ti meni ovo zoveš trudom?!'

Tijekom prvog treninga, Edo je izrazio nezadovoljstvo Antonijinim angažmanom

RTL.hr
04.09.2025 10:00

Tijekom razgibavanja, Edo je uočio da Antonija ne daje maksimum, barem ne onoliko koliko on smatra da može. S prstom uperenim u Antoniju, rekao je pred svima: "Snimite gospođu koja je došla na godišnji odmor, molim vas!". Antonija je nastavila vježbati, ali nije ostala bez riječi. Edo je odmah uzvratio: "A imaš li ideje o tome da bi trebala malo više raditi?" Antonija je i dalje imala smješak na licu: "Trudim se koliko god mogu, koliko god ide." To trenera nije uvjerilo: "Ti meni hoćeš reć da se sad trudiš koliko god možeš? Ovo sad je sve što imaš?" Antonija je priznala: "Pa mogu i jače."

Edo i Antonija, Život na vagi
Edo i Antonija, Život na vagi FOTO: RTL

Kasnije je, u razgovoru za kameru, Antonija priznala da joj Edina strogoća, iako u trenutku teško pada, ponekad dođe baš kao ono što joj treba: "Kada Edo podigne glas na mene, mislim da je to poguranac u pozitivnom smislu. U tom trenutku mi to ne paše, ali onda shvatim da je bio u pravu." U 'Životu na vagi' svaka riječ trenera više je od motivacije. 

Novu sezonu 'Života na vagi' gledajte od ponedjeljka do petka u 21.15 na RTL-u ili 24 sata prije prikazivanja na televiziji na platformi Voyo.

