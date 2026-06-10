Ekipa za 10! Dominik, GallaSandalla, Domagoj i trener Edo ponovno na okupu: 'Dovoljno je jedno piće, jedan zagrljaj...'

Iako je deveta sezona Života na vagi' odavno završila, čini se da su neka prijateljstva koja su nastala tijekom izazovnog putovanja ostala jednako snažna i danas. To potvrđuje i najnovija fotografija koju je na društvenim mrežama podijelio pobjednik devete sezone Dominik Šarić.
Prijateljstva koja traju i nakon showa
Na zajedničkom druženju okupili su se trener Edo, pobjednik Dominik, Ivan Galla Sandalla te Domagoj, a osmijesi na njihovim licima dovoljno govore koliko im znače trenuci provedeni zajedno i nakon showa.
Fotografija je brzo privukla pažnju pratitelja, koji su bili oduševljeni što vide da je ekipa ostala povezana i nakon izlaska iz natjecanja. Tijekom sezone zajedno su prolazili kroz teške treninge, emotivne uspone i padove, ali upravo su takva iskustva često temelj prijateljstava koja traju godinama.
Dominikova objava dirnula pratitelje
Uz fotografiju Dominik je podijelio i emotivan opis koji je raznježio njegove pratitelje.
"Neke stvari započnu slučajno, a završe kao dio onoga što si postao. Dovoljno je jedno piće, jedan zagrljaj i ista ekipa nakon svega", napisao je Dominik.
Njegove riječi mnogi su protumačili kao potvrdu koliko su se kandidati zbližili tijekom boravka u showu te koliko im ta iskustva i danas znače.
Više od izgubljenih kilograma
Mnogi će se složiti da upravo ova fotografija najbolje pokazuje koliko je deveta sezona Života na vagi' bila posebna. Bez obzira na to što su kamere odavno ugašene, Edo, Dominik, Ivan i Domagoj dokazali su da su iz showa ponijeli mnogo više od izgubljenih kilograma – prijateljstva koja i dalje njeguju.
Njihovo novo okupljanje razveselilo je obožavatelje emisije, koji i dalje prate što se događa u životima omiljenih kandidata nakon završetka natjecanja.