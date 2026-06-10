Ekipa za 10! Dominik, GallaSandalla, Domagoj i trener Edo ponovno na okupu: 'Dovoljno je jedno piće, jedan zagrljaj...'

I nakon završetka devete sezone Života na vagi' prijateljstva su ostala čvrsta. Kandidati i njihov trener ponovno su se okupili, a fotografija je razveselila brojne pratitelje

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Iako je deveta sezona Života na vagi' odavno završila, čini se da su neka prijateljstva koja su nastala tijekom izazovnog putovanja ostala jednako snažna i danas. To potvrđuje i najnovija fotografija koju je na društvenim mrežama podijelio pobjednik devete sezone Dominik Šarić.

Prijateljstva koja traju i nakon showa

Na zajedničkom druženju okupili su se trener Edo, pobjednik Dominik, Ivan Galla Sandalla te Domagoj, a osmijesi na njihovim licima dovoljno govore koliko im znače trenuci provedeni zajedno i nakon showa. Fotografija je brzo privukla pažnju pratitelja, koji su bili oduševljeni što vide da je ekipa ostala povezana i nakon izlaska iz natjecanja. Tijekom sezone zajedno su prolazili kroz teške treninge, emotivne uspone i padove, ali upravo su takva iskustva često temelj prijateljstava koja traju godinama.

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Dominikova objava dirnula pratitelje

Uz fotografiju Dominik je podijelio i emotivan opis koji je raznježio njegove pratitelje. "Neke stvari započnu slučajno, a završe kao dio onoga što si postao. Dovoljno je jedno piće, jedan zagrljaj i ista ekipa nakon svega", napisao je Dominik. Njegove riječi mnogi su protumačili kao potvrdu koliko su se kandidati zbližili tijekom boravka u showu te koliko im ta iskustva i danas znače.

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