Ema (19) je najmlađa u 'Životu na vagi', ali njezina priča jedna je od najtežih

Ema, studentica iz Špišić Bukovice, s nepunih 19 godina stala je pred vagu i postala najmlađa kandidatkinja devete sezone 'Života na vagi'. Vaga je pokazala 131,5 kilograma , a voditeljica Antonija Blaće pitala ju je ono što su mnogi pomislili: "U najkritičnijoj fazi si se odlučila prijaviti?"

Unatoč svemu, Ema danas stoji čvrsto i iskreno kaže: "Kad se pogledam u ogledalo, vidim jednu divnu osobu skrivenu u oblinama." Osim vanjskih komentara, Emu najviše brinu zdravstvene posljedice i pitanje budućnosti, boji se da bi joj višak kilograma mogao ugroziti zdravlje i smanjiti šanse da jednog dana postane majka. Vjeruje da može postati ambasadorica promjene, i želi pokazati mladima da nikada nije prerano, ni prekasno, za novi početak.

