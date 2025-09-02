Emisije
Život na vagi

Ema (19) je najmlađa u 'Životu na vagi', ali njezina priča jedna je od najtežih

Najmlađa kandidatkinja sezone stala je na vagu koja je pokazala 131,5 kilograma, a pred kamerama iskreno progovorila o uvredama, strahovima i velikoj želji za promjenom

RTL
02.09.2025 21:50

Ema, studentica iz Špišić Bukovice, s nepunih 19 godina stala je pred vagu i postala najmlađa kandidatkinja devete sezone 'Života na vagi'. Vaga je pokazala 131,5 kilograma, a voditeljica Antonija Blaće pitala ju je ono što su mnogi pomislili: "U najkritičnijoj fazi si se odlučila prijaviti?" 

Ema je bez razmišljanja odgovorila: "Da."

Ema, Život na vagi
Ema, Život na vagi FOTO: RTL

Unatoč svemu, Ema danas stoji čvrsto i iskreno kaže: "Kad se pogledam u ogledalo, vidim jednu divnu osobu skrivenu u oblinama." Osim vanjskih komentara, Emu najviše brinu zdravstvene posljedice i pitanje budućnosti, boji se da bi joj višak kilograma mogao ugroziti zdravlje i smanjiti šanse da jednog dana postane majka. Vjeruje da može postati ambasadorica promjene, i želi pokazati mladima da nikada nije prerano, ni prekasno, za novi početak.

Novu sezonu 'Života na vagi' gledajte od ponedjeljka do petka u 21.15 na RTL-u ili 24 sata prije prikazivanja na televiziji na platformi Voyo.

