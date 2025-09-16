Emisije
Život na vagi

Ema gubi fokus, a Zvone pokušava spasiti stvar: 'Ne znam što joj se događa...'

Zvonimir je preuzeo ulogu vođe na treningu, ali mu nije lako gledati kako najmlađa kandidatkinja Ema polako gubi motivaciju

RTL.hr
16.09.2025 22:25

Na jednom od zahtjevnijih treninga plavog tima, trenericu Mirnu nakratko je zamijenio kandidat Zvonimir, koji je preuzeo vođenje dijela treninga. No, umjesto podizanja timske energije, suočio se s padom motivacije kod najmlađe članice Eme. "Ne znam što joj se događa. Počela je kiksati", komentirao je Zvone dok je promatrao Emino sve slabije uključivanje u trening. 

Zvonimir i Ema, Život na vagi
Zvonimir i Ema, Život na vagi FOTO: RTL

Zato joj je odlučio održati kratak, ali snažan motivacijski govor. "Možeš više. Moraš dati više. U tome je stvar", poručio joj je Zvone, pokušavajući je potaknuti da ne posustane. U kamere je kasnije rekao: "Ja je mogu pokušati motivirati, ali sve je na njoj."

Novu sezonu 'Života na vagi' gledajte od ponedjeljka do petka u 21.15 na RTL-u ili 24 sata prije prikazivanja na televiziji na platformi Voyo.

