Ema gubi fokus, a Zvone pokušava spasiti stvar: 'Ne znam što joj se događa...'

Na jednom od zahtjevnijih treninga plavog tima, trenericu Mirnu nakratko je zamijenio kandidat Zvonimir, koji je preuzeo vođenje dijela treninga. No, umjesto podizanja timske energije, suočio se s padom motivacije kod najmlađe članice Eme . "Ne znam što joj se događa. Počela je kiksati", komentirao je Zvone dok je promatrao Emino sve slabije uključivanje u trening.

Zato joj je odlučio održati kratak, ali snažan motivacijski govor. "Možeš više. Moraš dati više. U tome je stvar", poručio joj je Zvone, pokušavajući je potaknuti da ne posustane. U kamere je kasnije rekao: "Ja je mogu pokušati motivirati, ali sve je na njoj."

