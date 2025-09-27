Emisije
Život na vagi

Ema iz 'Života na vagi' za RTL.hr iskreno nakon ispadanja: 'Razočarana sam, ali u finale dolazim kao najzgodnija!'

Najmlađa kandidatkinja devete sezone showa 'Život na vagi', Ema, napustila je natjecanje nakon šest tjedana nevjerojatne transformacije. Iako su je preplavile pomiješane emocije, ova hrabra djevojka odlazi lakša za impresivnih 16 kilograma i s jasnim planom za budućnost - u finalu zasjati jače no ikad

RTL.hr
27.09.2025 08:00

"Malo sam sretna i tužna. Jesam, dosta sam razočarana", priznala je Ema odmah na početku, ne skrivajući da je posljednje vaganje, na kojem je izgubila "samo" 800 grama, bilo neočekivani udarac. Ipak, uzrok tome nije bio nedostatak truda, već nešto na što nije mogla utjecati. "Dogodio se taj ciklus da mi kasni i da sam bila u PMS-u. Još uvijek sam, ali i da se to nakupila ta voda i da se desio taj kiks s tom vodom u tijelu", objasnila je Ema, dodajući kako joj je razgovor s trenericom Mirnom pomogao da bolje razumije situaciju i ne klone duhom. Unatoč razočaranju zbog ispadanja, Ema na svoje putovanje gleda s ponosom.

Ema, Antonija Blaće, Život na vagi
Ema, Antonija Blaće, Život na vagi FOTO: RTL

Na pitanje bi li išta promijenila, Ema bez razmišljanja odgovara: "Ne bih ništa promijenila. Drago mi je što sam upoznala ove drage ljude i što su mi omogućili uopće ovaj ulazak." Posebno je zahvalna trenerima, Mirni i Edi, za koje kaže da su oboje dragi i da joj je oduvijek bila želja upoznati ih. Tijekom šest tjedana u showu, Ema je iznenadila samu sebe iz ciklusa u ciklus. "Kroz ovih šest tjedana više sam bila sve više i više ponosna na sebe", ističe. Jedan od najljepših trenutaka, koji će pamtiti cijeli život, bio je onaj kada joj je trenerica Mirna pomogla da se riješi jednog od najvećih strahova. "Najljepši su mi trenuci bili kada me, na primjer, Mirna riješila mog prvog straha od bazena. To mi je bilo... stvarno je to učinila za mene", prisjetila se Ema.

Iako je napustila kuću, za Emu borba nije gotova. Njezin cilj je jasan i vrlo ambiciozan. "Moj plan je da u finale dođem kao najzgodnija kandidatkinja i da budem, kako bih rekla, druga pobjednica", samouvjereno najavljuje. Cilj joj je u finalu imati između 75 i 80 kilograma. "Ako se ostvari, to će biti tako, ako ne... naravno, uspjet ćemo", poručuje optimistično. Iz showa nosi i prijateljstva za cijeli život. Najviše će joj, kaže, nedostajati njezin tim, a posebno se zbližila s Katom i Zvonom. Upravo Zvonu vidi kao pobjednika devete sezone. "Ja sam to u početku odmah rekla, prvi dan, da će Zvone biti pobjednik", otkrila je Ema, potvrdivši da i dalje stoji pri svom mišljenju.

Ema, Život na vagi
Ema, Život na vagi FOTO: RTL

Najveća promjena koju je Ema doživjela nije samo ona vidljiva na vagi. Transformacija je, kaže, potpuna – i fizička i psihička. "Ema koja je prvi put došla je bila šutljiva i sramežljiva i nije htjela toliko pričati, a sada je otvorenija, opuštenija i sretnija", opisuje sebe. "Prije sam se bojala svega, a eto, sada je došao taj trenutak da se ne bojim više ničega i da sam samopouzdana i zadovoljna sa sobom." Najviše se veseli povratku kući i reakciji obitelji koja je šest tjedana nije vidjela. Prvo što će napraviti jest, kaže, dogovoriti plan treninga i prehrane s Mirnom, napuniti hladnjak zdravim namirnicama i "započeti novu avanturu vani". Svima onima koji se dvoume oko prijave, poručuje: "Poželjela bih im da krenu stvarno u taj zadnji korak i da se ne boje ničega." Ema je svojim putem dokazala da je sve moguće, a mi je s nestrpljenjem očekujemo u finalu, spremnu da pokaže rezultate svog daljnjeg truda.

Ne propustite novu epizodu 'Života na vagi' večeras od 21.15 na RTL-u ili odmah na platformi Voyo!

ema život na vagi
