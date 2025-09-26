Ema izgubila 0,8 kilograma, vaga presudila u nevjerojatnom preokretu

Nakon tjedna punog borbe i odricanja, Ema je samouvjereno stala na vagu. No, brojka koja se pojavila na ekranu šokirala je sve prisutne. Vaga je pokazala minus od samo 0,8 kilograma, što je predstavljalo gubitak od mizernih 0,7% tjelesne mase – najlošiji rezultat u plavom timu. "Ne mogu vjerovati," bio je prvi komentar trenerice Mirne, dok je Ema pokušavala sakriti razočaranje smiješkom. Muk i nevjerica zavladali su studijem. Nitko, a ponajmanje ona sama, nije mogao predvidjeti ovakav ishod za natjecateljicu koja je redovito ostvarivala vrhunske rezultate. Mirna je strastveno branila svoju kandidatkinju, objašnjavajući da loš rezultat nije posljedica nedostatka truda. "PMS! Muškarci ne mogu shvatiti koliko žena u ciklusu može navući vode i kila. To može biti od pola kile do tri kile," objašnjavala je.

Unatoč šokantnom ispadanju, Ema iz showa odlazi kao pobjednica. Ušla je sa 137,5 kilograma, a napušta ga lakša za impresivnih 16 kilograma. Njezin put, borba s vlastitim demonima i nevjerojatna transformacija ostat će upamćeni kao jedna od najinspirativnijih priča sezone. Iako povrijeđena ishodom, priznala je da joj je teško jer napušta tim i trenericu koji su uvijek bili uz nju. Gledatelji i tim s nestrpljenjem očekuju njezin povratak u finalu, uvjereni da će ispuniti svoje obećanje i sve ostaviti bez daha.

Novu sezonu 'Života na vagi' gledajte od ponedjeljka do petka u 21.15 na RTL-u ili 24 sata prije prikazivanja na televiziji na platformi Voyo.