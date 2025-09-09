Emisije
Život na vagi

Ema se slomila pred starim fotografijama: 'Ne sjećam se kakav je osjećaj biti u tom tijelu'

Trening s Mirnom probudio je jake emocije kod najmlađe kandidatkinje sezone, ali i potvrdio koliko napreduje

RTL.hr
09.09.2025 16:00

Na treningu plavog tima, emocije su ponovno izašle na površinu. Najmlađa kandidatkinja devete sezone, Ema, nije mogla suspregnuti suze kad je vidjela vlastite stare fotografije. "Sama sebe ne mogu prepoznati. Ne sjećam se kakav je bio osjećaj biti u tom tijelu", rekla je. Slike iz prošlosti podsjetile su je na težak početak, ali i na nevjerojatni napredak koji je već sada vidljiv.

Ema, Život na vagi
Ema, Život na vagi FOTO: RTL

 Trenerica Mirna bila je uz nju i iskreno komentirala: "I za taj izgled se treba još malo više raditi." Umjesto da je obeshrabre, Emine su riječi trenerice bile dodatna motivacija. Pogotovo jer je osjetila priznanje. "Dajem 100 posto od sebe, i to mi stvarno znači kad me Mirna pohvali." Mirna joj je jasno poručila da vidi njezin trud i da je na odličnom putu.

Novu sezonu 'Života na vagi' gledajte od ponedjeljka do petka u 21.15 na RTL-u ili 24 sata prije prikazivanja na televiziji na platformi Voyo.

