Emotivan Ante nakon susreta sa sinom i suprugom: 'Zbog njih idem do kraja'

Nema težine na vagi koja se može mjeriti s trenutkom kad vidiš svoje najmilije nakon tjedana borbe - a upravo to dogodilo se Anti u najemotivnijoj epizodi sezone. Kandidat crvenog tima napokon je zagrlio svog sina i suprugu, a njihove riječi dale su mu snagu koja nadilazi svaki izazov. Kad je ugledao obitelj, Ante nije skrivao emocije. U očima su bile suze: "Sad je tati srce na nebesima." Nastavio je: "Novac i bogatstvo - to dolazi i prolazi, to su materijalne stvari. Meni je bitna obitelj."

Antina supruga bila je jednako jasna - podrška i poruka koja ne ostavlja prostor za sumnju: "Do kraja. Nema sad odustati." Iako je često skroman i sumnjičav prema vlastitim šansama, ovaj susret okrenuo je nešto duboko u Anti. "Ja se i dalje ne vidim kao pobjednik...", priznao je. "...ali sada ide duplo jače, duplo brže, moćnije. I ako teba - u finale idem. Zbog njih. Zbog sina. Zbog sebe. Idem do kraja."

