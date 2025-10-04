Emisije
Život na vagi

Emotivan Ante nakon susreta sa sinom i suprugom: 'Zbog njih idem do kraja'

Emocije su preplavile kuću 'Života na vagi' kad je Ante ugledao svoje najmilije. Supruga mu je poručila: 'Do kraja, nemoj sada odustati', a on je odgovorio: 'Duplo jače, duplo brže. Finale je moj put'

RTL.hr
04.10.2025 12:00

Nema težine na vagi koja se može mjeriti s trenutkom kad vidiš svoje najmilije nakon tjedana borbe - a upravo to dogodilo se Anti u najemotivnijoj epizodi sezone. Kandidat crvenog tima napokon je zagrlio svog sina i suprugu, a njihove riječi dale su mu snagu koja nadilazi svaki izazov. Kad je ugledao obitelj, Ante nije skrivao emocije. U očima su bile suze: "Sad je tati srce na nebesima." Nastavio je: "Novac i bogatstvo - to dolazi i prolazi, to su materijalne stvari. Meni je bitna obitelj."

Ante i sin, Život na vagi
Ante i sin, Život na vagi FOTO: RTL

Antina supruga bila je jednako jasna - podrška i poruka koja ne ostavlja prostor za sumnju: "Do kraja. Nema sad odustati." Iako je često skroman i sumnjičav prema vlastitim šansama, ovaj susret okrenuo je nešto duboko u Anti. "Ja se i dalje ne vidim kao pobjednik...", priznao je. "...ali sada ide duplo jače, duplo brže, moćnije. I ako teba - u finale idem. Zbog njih. Zbog sina. Zbog sebe. Idem do kraja."

Novu sezonu 'Života na vagi' gledajte od ponedjeljka do petka u 21.15 na RTL-u ili 24 sata prije prikazivanja na televiziji na platformi Voyo.

