Emotivan razgovor Ljube i Gorana: 'Ovdje je svatko za sebe, moramo ovo riješiti'

Ljube i Goran Bartulović zajedno su ušli u show 'Život na vagi', ali dogovor je takav da se svatko bori za sebe. "Ne znam je li do mene ili, ali ja se bolje osjećam s ovom ekipom", rekao je Goran svojoj supruzi, a Ljube mu je odgovorila: "Do nas je, stariji smo i mudriji".

"Ekipa u ovoj sezoni mi je puno bolja nego ona iz prošle. Puno sam se bolje uklopio. Ne znam je li to do mene ili do vremena koje je prošlo. Bolje se osjećam", rekao je Goran, koji je, baš kao i Ljube, odlučan u tome da ovoga puta idu do kraja i da će sa svime nastaviti i vani.

"Kući baš ne pričamo o debljini, eventualno ti i ja ponekad. U smislu 'morali bi, trebali bi'. Moram ovo riješiti", naglasio je Goran.

Zaključili su kako se u ovoj sezoni bori svatko za sebe jer jedino tako mogu pomoći i jedno drugome i djeci.

"O debljini ne razgovaramo jer se bojimo neuspjeha. Svatko se boji svoga. Debljina je bolest na koju možeš utjecati, a kad znaš da možeš i nisi dovoljno jak, čovjek se toga srami", rekao je Goran.

"Vjerujem u nas, u sebe osobno i da ne mislim da je to tako, onda se ne bih udostojala doći ponovno pred ove kamere", zaključila je Ljube.

