Emotivan susret Kate i kćeri Luce nikoga nije ostavio ravnodušnim: 'Kad sam vidjela da je toliko tužna, malo me je poljuljalo'

U trenutku kada je ugledala svoju kćer, Kate je pokušala biti snažna, tješeći je riječima: "Nema plakanja ljubavi, mama... Srce mamino." No, tuga u očima malene Luce brzo je slomila i nju. "Ona je nekako odmah počela plakati. Kad sam vidjela da je toliko tužna, malo me je poljuljalo", priznala je Katarina, vidno potresena. Iako je Luce majci pružila podršku dječjom iskrenošću, govoreći kako želi da smršavi i pobijedi, njezina je tuga bila jača od riječi. Drugi natjecatelji primijetili su koliko je susret bio težak. Kate se našla rastrgana između majčinske brige i cilja zbog kojeg je i došla u show. "Cijelo vrijeme sam razmišljala kako da je utješim, da je smirim, da bude strpljiva, da izdrži još malo", otkrila je. Nakon što su se obitelji razišle, za Katu je započela najteža noć. Susret s Lucijom probudio je sumnje koje su je slamale. "Ne znam, cijelu noć nisam mogla spavati. Stalno mi se vraća film od jučer, od Luce i njezinih rečenica, plača. Sve mi se nešto okrenula cijela situacija", povjerila se idućeg jutra.