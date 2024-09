Emotivna ispovijest: Marija želi imati dijete, u suzama kaže kako je kilaža problem

No, prekretnica se dogodila u razgovoru s obitelji.

"Brat je slavio rođendan i dotakli smo se teme o djeci i bile su moje dvije bake. Na neki su me način kritizirale. U tom trenutku sam se osjećala vrlo tužno, ali sada sam im zahvalna jer su njih dvije bile te koje su zaslužne za to što sam se ja prijavila. Bake me nisu osuđivale već su htjele da se osvijestim", rekla je. Bake su joj rekla kako neće moći imati djece ako se ne pobrine za svoje zdravlje.

"Voljela bih imati dijete. Liječnici kažu da je kilaža problem", naglasila je Marija kroz suze i dodala:

"Već sam godinu dana u braku i nadam se da će me skidanje kilograma i dovesti do toga da se ostvarim kao majka".

Na prvom je vaganju govorila i o svom kompliciranom odnosu s majkom, a što je sve rekla - pogledajte u videu.

