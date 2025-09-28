Emisije
Život na vagi

Emotivna ispovijest Nene na treningu s Edom: 'Najbitnije mi je da mi djeca ne osjete tugu koju sam ja osjetila'

Na treningu crvenog tima, trener Edo i Nena ušli su u osobnu priču o roditeljstvu, očinskoj figuri i blokadama koje nosi iz prošlosti, Edo ju je slušao s pažnjom, a razgovor se pretvorio u jedan od najdirljivijih trenutaka dosadašnje sezone

RTL.hr
28.09.2025 11:00

Na treningu crvenog tima u 'Životu na vagi', umjesto uobičajenih znoja i napora, dogodio se trenutak tišine, ranjivosti i otvorenosti. Trener Edo primijetio je da se Nena već neko vrijeme nosi s nečim dubljim od uobičajenog umora: "Imam osjećaj kao da je Nena pod jednom emotivnom blokadom, i volio bih joj pomoći da to razbijemo." U kratkom razgovoru na klupi, otvorili su temu obitelji i točno onoga što Nenu najviše pokreće. Edo ju je upitao kako se zovu njezina djeca i tko će biti najponosniji na njezin put, na što je ona, s toplinom u glasu, odgovorila: "Aurora, Antonela i Valentina." Dodala je kako su prvo progovorile riječ 'tata', na što se Edo nadovezao osobnim iskustvom: "To ti je tako, iz osobnog iskustva... kći i tata, to je jedno stvarno posebno iskustvo. Znam da ti to, nažalost, možda nisi imala sa svojim tatom."

Nena, Život na vagi
Nena, Život na vagi FOTO: RTL

Nena se tada otvorila još više: "Najbitnije mi je da mi djeca prožive sve što sam ja htjela proživjeti, ali da ne osjećaju tugu koju sam ja osjećala." Ovaj razgovor otkrio je koliko se iza Nene krije duboka emotivna priča i koliko su treninzi više od fizičke borbe. To je borba za vlastitu vrijednost, za djecu, za zatvaranje rana koje su ostale neizrečene. Trener Edo još jednom je pokazao koliko dobro poznaje ljude s kojima radi i koliko zna kada treba stati s utezima i započeti razgovor.

Novu sezonu 'Života na vagi' gledajte od ponedjeljka do petka u 21.15 na RTL-u ili 24 sata prije prikazivanja na televiziji na platformi Voyo.

