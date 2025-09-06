Emisije
Život na vagi

Emotivni oproštaj Antonije: 'Sad ti je ovo ozbiljno, jer treće prilike nema'

Prva eliminacija u sezoni donijela je emotivan oproštaj, Antonija se prisjetila obećanja koje je dala sebi, a sad ga mora ispuniti izvan showa

RTL.hr
06.09.2025 08:00

Prije nego što je napustila kuću, Antonija je pogledala videoporuku koju je sama sebi snimila na početku sezone, i to je bio trenutak koji je rasplakao nju, ali i mnoge oko nje.

"Hej Antonija, prošle sezone si krenula nesigurno, a dogurala si dobro. Budi ponosna radi toga. Ove sezone napravi još veće čudo. Sad ti je ovo ozbiljno jer treće prilike nema. Objećajem si da se neću vraćati na staro. Uživaj u ovom procesu i sretno."

Antonija, Život na vagi
Antonija, Život na vagi FOTO: RTL

Gledajući poruku, Antonija je ostala sabrana, iako nije skrivala da su je riječi pogodile: "Moje obećanje govori da sam ove godine čvršća. Doći će to sve na svoje." Iako show napušta ranije nego što je planirala, njezina odlučnost da promijeni svoj život nije nestala. Antonija sada nastavlja svoj put izvan kamera, ali s istim ciljem i istim obećanjem. Za kraj se osvrnula i na protekli tjedan u kući: "Novi ljudi, nova ekipa... Ocjena za ovih tjedan dana je 10 od 10."

Novu sezonu 'Života na vagi' gledajte od ponedjeljka do petka u 21.15 na RTL-u ili 24 sata prije prikazivanja na televiziji na platformi Voyo.

