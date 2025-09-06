Emotivni oproštaj Antonije: 'Sad ti je ovo ozbiljno, jer treće prilike nema'

Prije nego što je napustila kuću, Antonija je pogledala videoporuku koju je sama sebi snimila na početku sezone, i to je bio trenutak koji je rasplakao nju, ali i mnoge oko nje.

"Hej Antonija, prošle sezone si krenula nesigurno, a dogurala si dobro. Budi ponosna radi toga. Ove sezone napravi još veće čudo. Sad ti je ovo ozbiljno jer treće prilike nema. Objećajem si da se neću vraćati na staro. Uživaj u ovom procesu i sretno."